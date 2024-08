La primera vez que J Balvin visitó México, recuerda, en ninguna de las discotecas que conoció escuchó reggaetón.

En aquel momento Balvin tenía 27 años,y se divertía haciendo canciones, no buscaba impresionar a nadie, ni crear un concepto o influenciar la cultura latina; con el tiempo eso cambió.

“Hubo u n tiempo en el que buscamos, en el que ambicionamos mucho llegar a la gente, causar impacto en el público, pero esta pausa de tres años nos ayudó a cambiar esa manera de hacer música”, cuenta J Balvin en entrevista.

Ahora, el colombiano lanza Rayo, su séptimo álbum, y siente que es momento de regresar a esos orígenes, a cuando hacía música por diversión.

“Es una reconexión conmigo mismo y con el público, pero más con el goce y el disfrute de haber hecho un álbum que no se planeó. Yo creo que eso es lo bonito, cuando uno se deja llevar por la vibra de estar en el estudio, de hacer música, como cuando empecé, que no tenía ninguna expectativa numérica, ni de fama, ni de nada, sino de mostrarle las canciones a mi mamá, mi papá, hermana, mis amigos, el amor al arte per se”.

Hoy, es uno de los artistas que ha impulsado más el crecimiento del reggaetón en Latinoamérica y el mundo, junto a otros exponentes como Maluma y Bad Bunny; cuenta con más de 58 millones de escuchas mensuales, y justo ahora la familia, como se tituló además el segundo disco de su carrera, vuelve a ser lo más importante.

Balvin se convirtió en papá de un niño llamado Río en 2021.

“Siempre la familia ha sido lo más importante en cada disco en cada momento, pero ahora ya tengo mi propia familia, es otra historia muy diferente, separo mucho mi parte profesional de mi vida íntima; creativamente puedo seguir siendo igual que antes, soy mucho más libre todavía, puedo hablar de muchos temas, no influye mi familia en la forma de escribir, pero sí en ser un gran soporte”.

México, el reggaetón y Balvin

México, como en sus inicios, ha sido parte importante para disfrutar la etapa de Rayo. Cuando el cantante vino por primera vez vio una oportunidad de hacer crecer en el país el reggaetón. Ahora con sus propias canciones le han pedido colaborar con artistas de otros géneros, como Carín León.

“Las colaboraciones se dieron solas, sucedieron porque creo que son consecuencia de estar al día a nivel de sonidos, como te digo, no planeé hacer una canción diciendo vamos a hacer esta canción para este artista, no. Al final, escuchando el álbum, todas las canciones, dijimos: ‘Wow, esta canción nos está gritando este nombre, y así se dio lo de Carín”, explica Balvin.

Pero esta no es la primera vez que el colombiano participa con cantantes mexicanos; en el álbum Vibras, de 2018, Carla Morrison formó parte, y también cantó recientemente con la escena del “perreo mexicano”, con El Malilla, El Bogueto, Uzielito Mix, Yerimua y compañía para el remix de “G low Kitty”, una labor que, considera, hace bien al reggaetón internacional, aunque en el propio país se les ha visto mal y se les ha juzgado por sus letras.

“Siempre van a haber detractores y gente a la que no le guste las canciones o los temas, o las letras, pero ellos (la escena mexicana) están haciendo una labor brutal, están haciendo lo que se debe, están disfrutando, están haciendo su música. Me identifico mucho con ellos porque no son de Puerto Rico (de donde es originario el género) y demuestran que cada país está haciendo su propio movimiento”.

Y México, asegura, al ser un país tan importante para la industria musical y con una demografía tan impresionante, los va a aceptar.

“Si ellos siguen con disciplina, van a ser una parte fundamental del género”.

Como los mexicanos, el colombiano piensa en seguir creciendo y empezar a llevar su música a lugares donde el reggaetón todavía no se ha vuelto una tendencia.

“No hay cultura que no tenga la música como su base principal para socializar y para soltar y liberarse, entonces yo no siento mucha diferencia, la verdad, para poder llegar y llevar el género a otro nivel en países como Singapur o Egipto. Estamos empezando a llegar a Yakarta, en Indonesia, seguiremos trabajando para que el reggaetón llegue a más países”, apunta Balvin.

Por lo pronto después de promocionar “Rayo”, en la Ciudad de México y en Nueva York, Balvin viajará a Austria y Nueva Zelanda, donde ofrecerá cuatro conciertos, para luego encabezar encabezar en octubre la Semana de la Música Latina de Billboard y regresar a México en noviembre.