Karol G, J Balvin y Maluma, juntos en una explosiva gira

No es por intrigar, pero Karol G tiene lista una gran sorpresa: todo parece indicar que en 2025 hará una gira mundial en la que colaborará con J Balvin y Maluma. La idea de juntar a estos artistas es de un gran empresario sudamericano, quien sugirió titular este tour como Colombia Kings. Los contratos están en proceso de firma, pero las negociaciones van “viento en popa”.

La sensual Karol también considera lanzar una línea de maquillaje con su nombre y está en pláticas para que se haga una docuserie sobre su vida y obra, pues es obvio que todo lo que lleva su nombre es garantía de triunfo y éxito. Ella es transgresora, valiente y talentosa, lo cual le permite sobresalir en el ámbito de la música urbana, un espacio que antes estaba reservado solamente para artistas masculinos. Carolina Giraldo Navarro, su nombre real, es cantautora, productora y directora creativa de muchos de los éxitos de su carrera. Su nombre artístico es una fusión de su nombre en inglés y de la primera letra de su apellido. Nacida el 14 de febrero de 1991 en Medellín, Colombia, desde pequeña mostró un gran interés artístico, aunque algo limitado, debido a que casi toda su infancia y adolescencia fue educada en un colegio religioso muy conservador. En 2005, se enamoró de un DJ mexicano de apellido Zarvera, de quien casi nunca habla, pero que ha confesado fue su primer gran impulso hacia la creación musical.

A pesar de nacer y crecer en Medellín, la cantante y reggaetonera desarrolló su estilo musical en Estados Unidos, país al que se mudó en 2014 para continuar su carrera en la industria musical, donde se ha desempeñado desde entonces. Su primer álbum de estudio, “Unstoppable”, fue lanzado en 2017, sin embargo su carrera musical se remonta casi una década atrás, a 2006, cuando la colombiana participó en el reality show “Factor X”, que le otorgó su primer contrato discográfico con Flamingo Records en Colombia y Diamond Music en Puerto Rico. A partir de ese momento, la carrera de Karol G dio pasos agigantados: lanzó su primer sencillo “En la playa” (2007), seguido de “Por ti”, en 2008, y “Así es el amor”, “Dime que sí” y “Me ilusione” en 2009. El gran salto llegaría con “301”, sencillo que la llevaría a un plano internacional.

La cantante cuenta con tres álbumes de estudio desde 2017 a 2019, los cuales le han otorgado seis nominaciones a los Latin Grammy, ganando en 2018 el reconocimiento de Mejor artista nuevo, además de varias colaboraciones con destacados artistas latinoamericanos como J Balvin, Anuel AA, Bad Bunny, Camilo y Ozuna. Con 33 años de edad, la cantante y compositora ya es una de las máximas referentes de la música latina gracias a canciones como “Tusa” o “Bichota”, las cuales se han convertido en himnos que llevan un mensaje de empoderamiento femenino.

Esa mezcla entre reggaetón, trap, pop y sonidos eléctricos son los que le han dado tantos frutos a la colombiana y la han puesto a la altura de las máximas figuras latinas del género urbano. No por nada, después de sus dos siguientes álbumes de estudio, “Ocean” en 2019 y “KG0516” en 2021, Karol G fue parte de Coachella 2022, uno de los festivales internacionales con mayor prestigio en el mundo. El 19 de febrero de 2023 fue la estrella internacional más aclamada del Festival de Viña del Mar en Chile y todo el año pasado la pasó de gira por Europa, Sudamérica y parte de Estados Unidos.

En su vida personal ha sido discreta. Sus dos historias de amor más sonadas fueron con el compositor colombiano Bull Nene (2017) y, posteriormente, con el cantante boricua Anuel AA (2018-2021), con quien incluso estuvo a punto de casarse. Ya es lo de menos, hoy por hoy, Karol G es la reina de los escenarios hispanos.

Para cerrar el fin de semana, aquí van algunas notas cortas: Como si fuera una serie de plataformas digitales, el romance de Cristian Castro y Mariela Sánchez comenzó la semana pasada su tercera temporada. Después de que prácticamente habían anunciado su matrimonio y presentado oficialmente su apasionada relación a sus respectivas familias, un lamentable episodio de celos acabó con todo y, con lágrimas en los ojos, ella volvió a Argentina y él se fue con otra a Londres. Hubo un estruendoso truene seguido de un regreso casi inmediato dos meses después. No habían pasado ni seis días juntos nuevamente cuando una serie de audios filtrados a la prensa, en los que ella se expresaba fuerte y críticamente sobre el “Gallito feliz” e incluso sobre su familia, volvieron a separar a la pareja. Pasaron varios meses y volvieron a caer en el juego del amor, esta vez con carácter definitivo.

El chisme del momento es el viaje de Christian Nodal a Argentina, aparentemente para visitar a su hijita Inti. Tras las críticas públicas que lo señalan como mal padre, decidió entrar en acción para una “limpieza de imagen” y se encaminó a Buenos Aires. Se cuenta que la única condición que le puso Cazzu es que no convirtiera su reencuentro fraternal en un circo mediático, así que seguramente no será muy sencillo saber si realmente se dio el reencuentro o no. Es simplemente una obligación de padre, no es algo que deba boletinarse.

PREGUNTA DE LA SEMANA PASADA: ¿Cantante vernácula que ha sido invitada a interpretar al personaje de Lucha Villa en una nueva serie de VIX sobre los grandes de la música ranchera?

RESPUESTA: Aida Cuevas.

PREGUNTA DE LA SEMANA: ¿Actriz mexicana que hizo firmar contrato de confidencialidad a todos los involucrados con la nueva serie que protagoniza para Telemundo?