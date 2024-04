J Balvin comparte video de supuesto OVNI y desata discusión en redes

J Balvin desató la discusión en Instagram tras publicar un video de un OVNI (objeto volador no identificado), a través de un video tomado con un celular, se observa algo en el cielo: "¿Que putas es esto?", cuestionó el reggaetonero colombiano.

"No tengo cómo explicar qué putas es esto, pero siempre he creído que hay vida en otro planetas esta vaina no era un avión, ni nada que haya visto antes. Pd: video de celular del 2024", se lee en el mensaje con el que acompañó el polémico video que dividió opiniones.

Mientras algunos coincidieron con el artista de que no es posible que sólo en el planeta Tierra exista la vida, otros apostaron a que se trata de un nuevo tema musical que será anunciado pronto.

Lee también: J Balvin vuelve renovado y aleccionado

En marzo se dio a conocer que J Balvin ya cuenta con su propia figura de cera en el museo Madame Tussauds, se trata de dos figuras que estarán en Nueva York y Las Vegas, las primeras hechas del cantante urbano.

Cada figura rinde homenaje a un momento icónico en la carrera de Balvin: la de Nueva York retrata su aparición en la Met Gala de 2021, donde lució un traje de Moschino negro adornado con figuras florales y será una atracción permanente en el nuevo Salón de la Música del museo.

La segunda figura, que estará en exhibición en Las Vegas, captura la esencia del álbum Vibras de Balvin junto con el atuendo original de Guess que usó en el Coca Cola Fest de Ciudad de México, complementado con las emblemáticas Air Jordan x J Balvin Retro 1 "Colores y Vibras".

¿Qué dice la NASA sobre el término OVNI?

El término OVNI ha sido reemplazado en la jerga del gobierno por UAP (fenómenos aéreos no identificados). La idea es desestigmatizar el tema.

La NASA define estos fenómenos como "la observación de eventos en el cielo que no pueden identificarse científicamente como un avión o un fenómeno natural conocido".

Si bien reconoce la existencia de tales eventos y la necesidad de tomarlos en serio, la NASA lleva un año repitiendo que no hay pruebas de que tengan un origen extraterrestre.

*Con información de EFE.

rad