Ivonne Montero sale de “MasterChef Celebrity” y jueces regañan a todos por no saber cocinar

Los 10 participantes que seguían en la competencia de “MasterChef Celebrity” se pusieron a temblar con el fuerte regaño que recibieron de los tres jueces debido a que no supieron realizar ni adobo, mole, ni pipián; en este episodio que tuvo como eliminada a Ivonne Montero.

Este domingo estuvo lleno de tensión cuando Zahie Téllez, Adrián Herrera y Alfonso Cadena se decepcionaron porque los participantes por supieron sacar adelante sus preparaciones, pues estimaron que tuvieron múltiples fallas.

Los famosos tenían dos retos: hacer un plato que tuviera como protagonista cualquiera de las tres mencionadas salsas pero, no sólo eso, sino que además no podían manchar la filipina blanca que estaba en sus estaciones; sin embargo nadie lo logro y, por ende, nadie ganó la ventaja de subir al balcón.

Lee también: "Barbie" vs "Oppenheimer", ¿cuál recaudó más millones en taquilla?

“Se los dije, estas salsas son de preparaciones largas, no había manera de que sacaran un buen plato porque los sabores no estaban integrados”, dijo Téllez, mientras que Herrera complementó: “es una vergüenza lo que presentaron, Ana Patricia Rojo no fuiste la mejor, sino la menos peor”.

Cadena añadió al regaño que todas las cocciones de las proteínas estuvieron mal, por lo que expresó que su trabajo fue inaceptable. “No hay para dónde hacerse, hoy nunca hubiera pensado que nadie iba a subir”.

El "twist" que llegó con el reto de salvación fue que los famosos debían escribir en un papel una receta original, indicando las cantidades, procesos, temperaturas, etcétera, por lo que fueron al mercado por sus ingredientes.

Pero la sorpresa fue que intercambiaron de estaciones: es decir, cocinaron la preparación que escribieron pero con los ingredientes que otros colegas llevaron a la estación; Mannu Nna fue el único que pasó al balcón en esta segunda fase.

Reto de eliminación a ciegas

Con el propósito de no dejarse llevar por el cariño a cierta celebridad, los jueces prefirieron hacer una degustación a ciegas en el reto de eliminación, por lo que no supieron quién cocinó qué platillo que debía ser dulce, el cual se presentaría sin algún tipo de discurso del cocinero.

“Su plato se tiene que defender solito, háblenos a través de ellos”, señaló el chef Poncho Cadena, aunado a esto los participantes tampoco tuvieron ayuda de los chefs.

“A partir de ahora están solos, van a tener que poner en práctica, todo lo que han aprendido, no van haber visitas, ni consejos”, dijo el chef Adrián Herrera, quien junto con sus dos colegas salieron del foro de televisión.

Tras probar los platillos, el jurado tomó su veredicto y primero felicitó a los mejores postres y hasta el último anunciaron que la perdedora fue Ivonne Montero, quien agradeció su paso por el programa.

“De verdad quiero agradecer infinitamente esta hermosa oportunidad, me siento muy orgullosa de todos y cada uno de los retos en los que entré sabiendas de esa cadencia de armas suficiente”, expresó quien fue la ganadora de la segunda temporada de “La casa de los famosos”, hecha por Telemundo.

“Es una lección que le he prometido a mí y a mi hija, todos los fines de semana irnos a comer a lugares distintos para crecer, para conocer porque el comer de manera rutinaria es justamente es negarte a este placer tan grande, muchas gracias porque me dieron consejos, cuando preguntaba, siempre había una respuesta para mí”.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más

melc