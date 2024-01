Irán Castillo duda en ver su propia serie: “Me la pasaría chillando

Irán Castillo acaba de terminar su participación en una serie para streaming, la cual, está casi segura, no verá por el tema que toca.

Juegos interrumpidos, la nueva producción de ViX, tiene como línea central la trata de niños, algo que afecta a la actriz, quien está por celebrar el segundo año de vida de su pequeño bebé.

“Está fuerte. A veces pienso que no sé si la querré ver, porque me la pasaría chillando. Es un tema que me pega mucho y más ahora con mi hijo (el segundo). Sólo puedo decir que ahí no soy madre”, comenta.

El elenco de Juegos interrumpidos es liderado por Silvia Navarro, Jorge Salinas, Laura Carmine, David Chocarro y la propia Irán Castillo, todos bajo la producción de Carlos Moreno Laguillo.

Sigue la historia de una madre mexicana quien, tras enterarse que su hijo le fue entregado en adopción, a través de una red de trata de personas, emprende un viaje con el menor en busca de respuestas.

Roberto Sosa, Luis Felipe Tovar y Vanessa Bauche completan el elenco principal de la producción, cuya fecha de lanzamiento por ahora se desconoce.

Juegos interrumpidos fue una de los seis trabajos originales que en los últimos meses realizó ViX para su plataforma; entre ellas la película de comedia Es por tu bien, con Kate del Castillo, Consuelo Duval y Mónica Huarte; Mandatos de familia, con la nominada al Oscar, Adriana Barraza; y Oríllese a la orilla, con Michelle Rodríguez.

La actriz (SOS me estoy enamorando y La mexicana y el güero) es alguien que, tras su segunda maternidad, continúa con la sensibilidad a flor de piel.

En octubre pasado lanzó en YouTube el concepto El castillo de Irán, cuyos videos ahora suman unas 200 mil visualizaciones, y del cual espera convertir en espectáculos en vivo este año.

“Me inspiré con mi bebito mucho para hacer algo para los niños. Me di cuenta de que sí hay muchas cosas, pero no sé, sentía que están vacías de temas que podrían ser importantes para ellos. Aquí compongo las canciones y todo lo demás, con la intención de dejar un mensaje a los niños y a los papás”, subraya.

Lo que ya casi es un hecho es la llegada de la segunda temporada de la serie futbolera Las Bravas, para HBO Max, en la cual interpreta a la mamá de una de las jugadoras.

En la primera temporada su personaje tiene un abierto coqueteo con el de Mauricio Ochmann, quien es el entrenador del equipo femenil en busca de la gloria.

“Sólo puedo decir que la relación se transforma y Esmeralda Soto (quien encarna a su hija), no pudo estar, pero sí, todo se transforma”, dice brevemente la actriz.