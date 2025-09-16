El activismo de la banda Pussy Riot volvió a poner a sus integrantes en la mira del gobierno ruso.

De acuerdo con información publicada por la revista "Rolling Stone", cinco integrantes del colectivo fueron condenadas en ausencia a penas de entre ocho y trece años de prisión por cargos relacionados con presentaciones artísticas contra la guerra y críticas hacia las acciones militares contra Ucrania.

El Tribunal de Distrito de Basmanny, en Moscú, sentenció a Maria Alyokhina, Diana Burkot, Taso Pletner, Olga Borisova y Alina Petrova, según confirmó un representante del grupo al medio estadounidense.

Lee también Gobierno de Rusia busca a fundadora de Pussy Riot

Las acusaciones, explicó el vocero, fueron sustentadas en el video "Mama, don't watch TV", lanzado en 2022 y señalado por las autoridades de difundir “información falsa” sobre el ejército ruso. Además, usaron en su contra un show realizado en 2024 en Múnich, en el que una de las integrantes orinó sobre un retrato de Vladimir Putin.

Pussy Riot rechaza cargos en su contra

A través de sus representantes legales, las cinco mujeres rechazaron los cargos y calificaron el juicio como una maniobra política.

Por su parte, Diana Burkot, compositora del tema hizo uso de sus redes sociales para dar defender su postura y calificó las acusaciones del gobierno como una mala "broma":

"Un tribunal ruso me condenó a 8 años en una colonia penal bajo la llamada "ley de falsificaciones sobre el ejército". Parece una broma. Este vídeo es nuestra declaración contra la guerra; así que: me mantengo en cada palabra, y mi postura anti-guerra es clara", escribió.

La artista también acusó al gobierno de Putin de operar bajo un sistema patriarcal, violento y autoritario, y actuar impunemente contra la libertad de expresión:

“El gobierno ruso es un ejemplo clásico de patriarcado: el peor abusador, un tirano, un narcisista, un manipulador tóxico que vive de la destrucción de la voluntad ajena. Deseo sincera y apasionadamente que cada persona en este mundo use su voz”.

Por último, Burkot aseguró que, en estos tiempos de caos, ser activista es una necesidad y que una sentencia en su contra no va a detenerla:

“El activismo ahora es necesario como la práctica diaria, porque sólo juntos podemos resistir y superar la crisis de la democracia. Afortunadamente, no tienen acceso a mi cuerpo físico. Y aunque estuviera en Rusia diría lo mismo: ¡vete a la mierda!", finalizó

El caso se suma a una serie de procesos judiciales en contra de Pussy Riot y sus colaboradores. En 2023, Nadya Tolokonnikova fue arrestada en ausencia y agregada a la lista internacional de personas buscadas por Rusia. Un año después, Petya Verzilov fue condenada en ausencia a ocho años y cuatro meses por cargos de terrorismo.

¿Qué significa ser sentenciado en ausencia?

En el sistema judicial ruso, ser sentenciado en ausencia significa que una persona es juzgada, procesada y condenada sin comparecer físicamente ante un el tribunal.

Esto ocurre cuando el acusado se encuentra fuera del país, no puede ser detenido o es considerado fugitivo de la justicia.

El Código Penal de Rusia permite juicios en ausencia principalmente para delitos graves y especialmente cuando los acusados están en el extranjero.

En el caso de Pussy Riot, la condena en ausencia implica que sus integrantes no pisarán una cárcel rusa de momento, pero el Estado las convierte oficialmente en fugitivas.

Lee también Rusia emite orden de arresto contra integrante del grupo Pussy Riot