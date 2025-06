Treinta años no se dicen fácil, pero cuando una banda como Inspector los cumple, se celebran con baile, slam y fiesta. Con tantos años sobre los escenarios, la banda ya piensa en el retiro, o al menos así lo confesó Big Javi, su vocalista.

“Algún día nos tenemos que retirar… y no se me va a olvidar estos bonitos momentos que vivimos juntos. Y sí, voy a llorar, ¿por qué no chingados? Si uno también tiene sentimientos. Y voy a decir: ‘¡Chinga la madre, qué bonitos tiempos, qué bonito me la pasaba con mi raza!’”, expresó el cantante al borde de las lágrimas.

La Arena Ciudad de México volvió a llenarse con Inspector como hace un año, pero esta vez el motivo fue aún más especial: celebrar tres décadas de historia, ska y resistencia.

Así ocurrió este fin de semana, cuando —desde quienes los vieron surgir en los noventa hasta nuevas generaciones— miles de fans se reunieron para gritar, bailar y llorar al ritmo del ska regiomontano que ha marcado la vida (y las fiestas) de muchos.

Desde que sonaron los primeros acordes de "Breve Historia", quedó claro que no sería un concierto cualquiera. La Arena estaba a reventar y, con cada canción, el público coreaba al unísono, incluso desde las zonas más altas del recinto. Le siguieron himnos como "Cara de Chango", "Ska Voovie" y "Inspiracional", encendiendo una fiesta que fue creciendo poco a poco.

"El lado que puede estar bajo esta pasión son esos viajes largos, las desmañanadas, perder mucho tiempo con tu familia... pero cuando veo a ustedes, desde niños hasta adultos cantando, esa llama se vuelve grande", confesó Big Javi con la voz entrecortada. “Yo siento que esto es un sueño cumplido”.

Treinta años de Inspector

Inspector no es cualquier banda: es un pilar del ska mexicano que ha llevado su música por todo el país y el extranjero, con múltiples participaciones en el Festival Vive Latino, donde siempre logra abarrotar los escenarios donde se presenta.

A lo largo de tres décadas, le pusieron voz al desamor con frases inolvidables como “Sé que esta tarde ya, y lo siento, termina nuestro amor”, combinando la fiesta con la melancolía.

Además, no han olvidado rendir tributo a las raíces del género, interpretando temas de bandas pioneras como Madness, dejando claro que el ska, más que un ritmo, es una forma de vida.

La lluvia no dio tregua en ningún momento, pero tampoco importó. Afuera, el cielo relampagueaba; adentro, el público bailaba, brincaba y se abrazaba. Había niños sobre los hombros de sus padres, adolescentes gritando cada palabra, adultos recordando su juventud y veteranos del slam con la camiseta original de los noventa. Muchas generaciones unidas por un mismo grito: ¡Inspector! ¡Inspector!

Cada tema fue un guiño a distintos momentos en la historia de la banda. De la nostalgia de "Convaleciente" (2018), al desahogo de "Sin Rencor" (2002), pasando por el clímax emocional de "Brindo Por Ti", del álbum Amar o Morir (2006).

El recorrido continuó con clásicos como "Las Tijeras", "Osito Dormilón", "Our House", y uno de los momentos más emotivos llegó con "Serpientes y Escaleras".

“A veces la vida nos trata chido, a veces nos va mal. A veces estamos arriba, chingada madre, y a veces hasta abajo del piso, chingada madre. Es como el juego más mexicano que hay… ¿cuál?”. El público respondió sin dudar: “¡Serpientes y escaleras!”

La emotividad siguió con "Araña Ska", canción que sirvió para recordar sus orígenes y agradecer al mítico Pepe Lomo, quien les abrió las puertas desde sus primeros años en el Multiforo Alicia. “Es un orgullo estar aquí con ustedes, con la bandera de México en el corazón”, dijo Big Javi, visiblemente conmovido.

Pero si hubo un momento que quebró corazones, fue con "Aunque No Sea Conmigo".

“No puedo ni cantar porque se me rompe el pinche corazón”, confesó el vocalista mientras miles de luces de celular iluminaban la Arena.

Ya en la recta final, sonaron "Y Qué", "Me Estoy Enamorando", "Pasa La Vida" y, por supuesto, el himno que nadie dejó de cantar: "Amargo Adiós". El cierre fue con todos de pie, abrazándose, gritando, llorando, sonriendo… celebrando.

“Nos conocemos hace un chingo de tiempo”, gritó Big Javi. “¡30 años juntos! ¡Infinitas gracias!”, expresó la banda antes de retirarse del escenario entre ovaciones y el ya clásico grito de “¡Otra, otra!”, del público, quien, a pesar de las dos horas de concierto, no quería irse.

