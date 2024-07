Con ska y más de 22 mil invitados, Inspector celebra sus primeros 29 años

La lluvia cedió en la capital del país para que una de las bandas pioneras del ska mexicano pudiera celebrar sus 29 años de trayectoria. En todos estos años, bandas han llegado y se han ido, pero Inspector sigue siendo fiel a sus raíces y un referente en el género. Durante la década de los años 90 y principios de los 2000, agrupaciones como Panteón Rococó, La Maldita Vecindad, Tijuana No!, Inspector y Los Estrambóticos fueron fundamentales en popularizar el ska.

Lee también: Inspector busca disfrutar su primer Auditorio Nacional

Lograr llenar un recinto como la Arena Ciudad de México ha sido un reto para muchos grupos, pero la agrupación -liderada por Big Javi- puede tacharlo de su lista, ya que este 6 de julio consiguieron abarrotar el lugar con personas de todas las edades que han crecido con su música. Desde fans del ska, familias con hijos, parejas que se enamoraron con sus canciones y grupos de amigos se dieron cita desde temprano en el venue, ubicado en Azcapotzalco, para escuchar clásicos como “Amnesia”, “Amargo Adiós” o “Inspiracional”.

Desorden Público fue la banda encargada de abrir la noche, mientras el lugar poco a poco se iba llenando.

Inspector revivió sus éxitos

A pesar de que la pista se encontraba a su máxima capacidad, no impidió que la gente comenzara desde el inicio del show a armar el slam. A través de sus redes sociales, la banda regiomontana invitó a los fans a que sugirieran las canciones que querían escuchar.

Aunque era inevitable que dentro del repertorio estuvieran temas como “Pánico”, “No piensa en ti” o “Es por ti”; rolas como “Lo que tú me das”, “Gracias” o “Sin Rencor”, que casi no se tocan en vivo, fueron coreadas por los asistentes, ante el asombro y gozo de los artistas. Los covers que los originarios de Monterrey hicieron suyos tampoco podían faltar, como “Te he prometido” de Leo Dan, “Añejo W” de Los Caligaris y “Aunque no sea conmigo” de Celso Piña.

Lee también: Inspector cumple 20 años de carrera

Desde el escenario, se notaba lo conmovidos que estaban los músicos por la respuesta del público de la Ciudad de México, quienes en todo momento se entregaron a sus canciones. Su presentación fue una auténtica fiesta y un puente que unió a distintas generaciones que se identificaron con las letras que han formado parte de su vida, desde una pista para bailar, hasta para ser un himno de desilusión amorosa.

“Deja ya de mentir”, “Osito Dormilón”, “Serpientes y Escaleras”, “Me estoy enamorando”, “Grita”, “Pasa la vida” y “Araña Ska” fueron también parte del concierto.

Aunque algunos asistentes se quedaron con ganas de escuchar otros clásicos como “Yo no nací para amar” o “Cara de Chango”, las 28 canciones interpretadas por Inspector dejaron a sus fans emocionados y ansiosos por celebrar tres décadas desde que se fundó la banda.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc