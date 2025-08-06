La agrupación Inmigrantes estuvo presente en el concierto de Reyno en Monterrey y además, tuvieron un show en Playa del Carmen. Recientemente estrenaron “Avellaneda”, su más reciente sencillo.

El tema combina la infancia y primeras experiencias en el barrio. Próximamente estrenarán nuevo disco marca su regreso luego de cuatro años de silencio.

¿Cómo surgió el nuevo disco "Avellaneda" del grupo Inmigrantes?

En entrevista con EL UNIVERSAL, Pablo y Carlos Silberberg, hermanos y miembros de la banda, contaron que tanto el sencillo como el disco estuvieron basados en esa época de añoranzas juveniles, momento en el que encontraron su conexión con la música.

"Nosotros nos criamos en un lugar donde todos respirábamos la misma vibra. El sencillo ‘Avellaneda’ y el disco tienen ese espíritu, la esencia de la calle en los 90 (...). Todo el disco viene con esas dos caras, conceptual y sonoramente”, explicó Pablo a EL UNIVERSAL.

¿Cuál fue la la inspiración principal de la banda argentina?

Para los Silberberg, esa nostalgia noventera llegó al recordar su juventud, en una época en la que no existían las distracciones digitales actuales. El tiempo libre se ocupaba jugando a la pelota o andando en bicicleta, y si se quedaban en casa era para “escuchar discos o mirar videoclips en MTV”.

“Cuando empezamos a hacer música y aprendimos a tocar un instrumento, nuestra primera banda era ocupar el tiempo haciendo canciones, dibujando las tapas de los discos, escribiendo las letras, ensayando… así se iban nuestros meses. Nos juntábamos con amigos del barrio que tenían las mismas inquietudes”, recordó el grupo Inmigrantes.

La infancia de Inmigrantes marcada por el fútbol, la camaradería en el barrio bonaerense y la música. Aunque no provenían de una familia de músicos, siempre estuvieron presentes: los tangos o el jazz de sus abuelos, Isabel Pantoja por parte de su abuela, y el rock de Queen, Spinetta y Los Redondos que escuchaban con sus padres.

“Yo no sé si el esposo de mi madre en algún momento lo hizo a propósito o fue por influencia de ella. Capaz fue una cuestión de ellos que dijeron: ‘Che, la guitarra, déjala en el sillón ahí paradita, que los chicos pasen y la vean, que sientan el olor de la madera, a ver qué pasa’”, añadió Carlos Silberberg a EL UNIVERSAL.

¿Cómo se creó el tema "Avellaneda"?

Los gemelos con las mismas inquietudes musicales, llevaron su universo a las letras y conceptos musicales que desarrollaron desde 2004.

“Creo que el hecho de ser gemelos hace que compartamos mucho. Para nosotros la música siempre fue como la posibilidad de fabricar un universo personal" reveló Carlos.

"Avellaneda" la primera pieza del nuevo álbum que Inmigrantes lanzado el pasado 11 de julio les permitió tomarse tiempo y observar la respuesta del público, obteniendo retroalimentación. Además, su nueva etapa comenzó con México como su centro de operaciones por tiempo indefinido.