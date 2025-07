Por más de cuatro décadas, Ilegales se ha propuesto ser una banda incómoda. Fundada a finales de los años 70 en Asturias, por Jorge Martínez, se ha caracterizado por un discurso frontal, provocador y sin concesiones, tanto en sus letras como fuera del escenario.

Ahora, a propósito de su próxima presentación en México, Martínez vuelve a levantar la voz en contra de lo que él considera una descomposición de principios éticos al ver las noticias globales.

“El señor Trump —presidente de EU— me indigna. Me revienta su presencia en los medios. Pagaría por no verlo. Su discurso me parece abominable”, dice el músico.

Su indignación va más allá de figuras individuales. Lo que más lo conmueve es la tragedia humanitaria en Medio Oriente: “Lo que está pasando en la Franja de Gaza me deja muy tocado. Ver imágenes de niños muertos... eso me destroza”, comenta el español.

Desde su trinchera, el cantante de 70 años defiende el rol político del artista, incluso si eso implica confrontar al poder.

“Cuando las leyes están del lado del mal, hay que ser ilegal”, sentencia, fiel al espíritu que bautizó a su banda. Para él, el arte debe estar al servicio de la verdad y no de los intereses de unos pocos:

“Hay leyes que hay que desobedecer”, advierte el músico. “Muchas se han echado atrás porque la gente luchó contra ellas. La gente del mundo de la cultura siempre debería trascender esas fronteras que intentan imponernos”.

Sus reflexiones llegan en un momento de tensión e incertidumbre global, algo que, según Martínez, el público mexicano conoce bien.

“Ser manso es peligroso. Si no luchas, te matan. El público mexicano sabe eso, lo lleva en el ADN. Son tipos nuevos, salvajes desde siempre. El grito de Ilegales siempre ha sido: Levántate y lucha”.

Rock sin censura

Con sus más de 40 años de trayectoria, Ilegales sigue siendo un grito incómodo. Su más reciente sencillo, “Joven y arrogante” es una declaración de principios, y una canción autobiográfica.

“Está contado en primera persona. Pienso en mí y en mis compañeros a lo largo de estos años. La arrogancia es imprescindible para hacer rock and roll”, explica.

Ilegales llega a México con una gira que abarca más de 30 canciones en un solo concierto. Ilegales se presentará este 11 de julio en Foro Puebla.