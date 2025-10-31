La explosión de internet a inicios de los 2000 y el auge de las redes sociales cambiaron la forma en que nos relacionamos con el mundo.

Y los grandes conflictos, como la guerra, el hambre o la desigualdad, perdieron espacio ante las banalidades de los influencers de millones, cuyas vidas parecen tragedias que exigen atención inmediata.

Esa es la reflexión de Jordan Firstman, actor de Ms. Marvel, y de True Whitaker, vista en Spring breakers: salvation mountain, ambos protagonistas de la serie I love LA.

“Dejamos de preocuparnos, como si la vida ya no importara. Es como si dijera ‘me voy a suicidar’ y eso no significara nada”, lamenta Firstman, quien interpreta a Charlie en la producción.

“Si miras en internet, nada, o la cosa más pequeña, importa para todos, o la cosa más grande no importa. Podemos hablar de una adicción a la ketamina y se convierte en una broma; o podemos hablar de algo serio, como ser despedido, y se minimiza. Para mí, esto refleja la época en la que vivimos, no solo en línea, sino en general”, añade.

I love LA, que estrena este domingo en HBO Max, sigue a un grupo de amigos que se reencuentra tras años de separación y enfrenta sus ambiciones, relaciones y la forma en que el tiempo (y la ciudad) los ha transformado.

La serie busca poner sobre la mesa un tema pocas veces explorado: cómo la presión social se ha transformado con la tecnología.

“No sé si he progresado lo suficiente como para dejar de juzgar a las personas sin conocerlas, pero honestamente, en este clima político, hacerlo es muy desafortunado, sobre todo como actriz”, reflexiona True Whitaker.

Explica que, con las redes sociales, se ha vuelto común burlarse o hacer memes de la gente sin pensar en las consecuencias. “Un comentario o una publicación pueden destruir el estatus de alguien y provocar que millones lo juzguen sin conocerlo”, advierte.

Para ella, actuar es también una forma de resistencia.

“Me gusta interpretar personajes distintos, mostrarlos con sus contradicciones y complejidades. Es una manera de humanizar a quienes quizás nunca conoceríamos y abrir un espacio donde haya menos juicio”, concluye.