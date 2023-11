Huracán afecta por partida doble a Ingrid Martz

La actriz Ingrid Martz contó que prefiere no encender el televisor estos días, pues las noticias sobre lo sucedido en Acapulco la afectan de muchas maneras.

La principal es la parte humana, pero además ellas es una de las afectadas en sus bienes, pues el inmueble que acababa de adquirir en el puerto quedó destrozado.

“No lo tenía asegurado porque nos lo acababan de entregar, realmente era nuevecitito y a lo mejor fue un error, de todas las experiencias aprendes”, dijo a los medios después de presentar la nueva temporada del programa de comedia ¿Tú crees?, donde actúa.

“Estábamos en esta emoción de amueblar y de dejarlo listo porque soy una persona muy precavida, sí soy una persona que compra seguros pero esta vez sí me falló, nadie lo vio venir”, añadió.

Martz pidió al público apoyar a la gente damnificada, ya que considera, será que es un proceso largo de recuperación: “Yo ya me di a la tarea de ya no prender las noticias, ya no me quiero ir a la cama triste. Estamos pasando una situación dolorosa, de verdad. Hay que apoyar a los damnificados”.

Detalló que su casa no es pérdida total, algo que supo toda vez que su esposo se trasladó al lugar el fin de semana pasado.

“Todos teníamos mucho miedo, estábamos a la espera de cómo iba a ser este trayecto en carretera. Pero no tuvo ningún problema, muchísimo tráfico y colas en las gasolineras de Chilpancingo”.

En cuanto al tema de los saqueos, Ingrid indicó que es verdad, que muchas personas se congregan en algún lugar por las noches, pero “que ella haría lo mismo si atravesara por un momento desesperado”.

