Humberto Zurita no se cansa de vivir sobre los escenarios y ahora vuelve con El seductor, una obra de teatro en la que interpretará a un mujeriego sin control.

Y aunque para el actor de 71 años este enfoque podría ser mal visto por la sociedad actual, recalca que su intención es la de jugar con la figura del “patán”, un arquetipo utilizado durante años tanto en cine como en teatro.

Para él, el ejemplo más claro es lo hecho por el actor Mauricio Garcés (Modisto de señoras, Fray Don Juan), aunque asegura que esta nueva versión tendrá un toque fresco que, considera, dejará satisfechos a quienes vean la propuesta.

“Yo fui el que hizo todo el trabajo de darle un twist a la obra y te vas a dar cuenta que es como si estuvieras en otra época. Pensemos en Mauricio Garcés, ese tipo de galán que trataba mal a las mujeres, que se ‘las repartía todas’, y que si traían tupper les daba hasta para llevar”, señala de buen humor.

Consciente de cómo este tipo de personajes son leídos en la actualidad, el actor subraya que su versión busca tomar distancia de los estereotipos del pasado y replantear al patán desde otra perspectiva.

“Cuando yo adapté esta obra traté de que mi personaje pagara las consecuencias de ser ese tipo de persona, quité todo lo que tenía de machista y esas cosas, entonces él sigue siendo un mujeriego pero no es un patán”, afirma.

El seductor dará una gira por varios estados de la República nacional, en los que se incluyen Monterrey, Saltillo, Guadalajara, Pachuca, Torreón, Durango, Metepec, Ensenada, Tijuana y Mexicali del 17 de enero al 12 de febrero, aunque Humberto pretende extenderla para pasar también por la capital

Además, indica que salir de gira se ha convertido en el pretexto ideal para compartir con su novia, Stephanie Salas, ahora que ambos disfrutan de agendas más flexibles.

“Stephanie y yo viajamos mucho. El año antepasado, cuando hicimos Papito querido, recorrimos prácticamente toda la República. Siempre que llegábamos a algún lugar y teníamos una pausa, aprovechábamos para viajar. Nos la hemos pasado muy bien, la verdad”.

Humberto asegura que atraviesa uno de los mejores momentos de su vida, con una etapa profesional activa y mayor espacio personal, luego de haber concluido la crianza de sus hijos, Sebastián y Emiliano, de quienes se dice muy orgulloso.

Ambos han seguido el ejemplo de su padre y, aunque se han inclinado por el lado creativo con su propia productora, también exploran su faceta como actores en producciones como Cómo sobrevivir soltero y Nadie nos vio partir.

“Los dos ahorita mismo están trabajando. Uno en Argentina ya tiene unos cuantos meses y termina hasta febrero; el otro está entre España y Argentina. Estoy feliz porque los dos tienen mucho trabajo, aparte tienen Addiction House. Estoy muy orgulloso por ser su padre”.

La libertad que ha ganado tras ver a sus hijos adultos se ha convertido en un verdadero regalo para Humberto, etapa que le permite “vivir otra vida” junto a su pareja, Stephanie Salas lejos de polémicas, como la más reciente, en la que se dijo que habían discutido en un centro comercial, versión que el actor desmiente: “Nunca me permitiría tratar mal a cualquier mujer”.