Horacio Beamonte ya está listo para regresar a trabajar después de que durante los últimos meses ha combatido el cáncer que le fue detectado y que lo llevó al hospital; ahora, el actor de "Como dice el dicho" decidió renunciar al tratamiento y vivir lo que tenga que vivir.

Beamonte, hijo de la también actriz Lucero Campos, padece leucemia linfoblástica aguda con cromosoma filadelfia es un tipo agresivo de cáncer de sangre y médula ósea, causado por una mutación genética específica que une los genes BCR y ABL1, creando el cromosoma Filadelfia (Ph), lo que provoca una producción descontrolada de glóbulos blancos inmaduros (linfoblastos) que desplazan a las células sanas.

Con una trayectoria de 33 años en el medio artístico, y con una labor como pastor cristiano, Horacio quiere regresar a hacer lo que tanto ama, quiere seguir agradeciendo el estar vivo, así como los reconocimientos que vienen, por lo que decidió rechazar las quimioterapias

“Quiero agradecer a los compañeros de trabajo que me han apoyado, desde el momento que empecé a enfermar, con muchas llamadas, muchas visitas... todo eso ha sido un aliciente muy fuerte para seguir adelante”, expresó en sus redes.

En mayo, el actor contó lo duro que ha sido el proceso y cómo lo ha hecho sentir esta enfermedad:

“Un día estoy sano, creyendo que tengo una hernia inguinal; al otro, me hospitalizan y diagnostican leucemia linfoblástica aguda y una mutación genética llamada cromosoma Filadelfia, altamente rara y grave. Me ataca una bacteria (Streptococcus aureus) en la sangre, me da neumonía, anemia, fiebre diaria de hasta 38.8°. Comencé a perder la visión de ambos ojos por líquido regado que afectó la retina y mácula, y empiezo a recorrer un camino extremadamente doloroso”, escribió en Facebook.

El actor Horacio Beamonte combatirá su enfermedad con fe y trabajando en lo que más ama, labor artística.

Horacio Beamonte regresa a trabajar

El actor que suma 33 años de trayectoria, 44 telenovelas, 23 series, 19 unitarios, 16 comerciales, 3 cortos, 11 discos y 30 videoclips, contó a la revista TV y Novelas que se siente muy bien y que no se someterá a las quimioterapias que corresponderían tras su diagnóstico.

"Como ustedes saben, desde abril he estado con lo del cáncer, la leucemia que cómo ustedes bien saben gracias a Dios lo he estado superando y estoy al cien por ciento ya buscando trabajo y esforzándome como siempre", expresó en un video que compartió en sus redes sociales.

Hace unos días, reflexionó lo que este 2025 ha cambiado su vida, poniéndolo frente a frente con la muerte, pero también permitiéndole ser reconocido por los logros en su carrera:

"2025 ha sido para mí un año explosivo, extremadamente radical en cuanto a sucesos en mi vida, donde he experimentado el camino hacia la muerte pero también el camino de la misericordia de Dios que me alejó de ella, aunque sea por un momento; también he podido vivir el recibir reconocimientos profesionales por mi aporte a la historia en la cultura mexicana".

Horacio Beamonte agradece a su madre Lucero Campos, actriz y cantante, por nunca dejarlo solo. FOTO: Instagram horaciobeamonte

Horacio Beamonte recibió la Medalla "Virginia Fábregas" por más de 25 años de trayectoria artística de parte de la Asociación Nacional de Actores, el Galardón Nacional Forjadores de México por una destacada trayectoria, el Galardón Especial de Honor por su destacada trayectoria como actor, músico y compositor de parte de la Plaza de las Estrellas, y el reconocimiento "Guillermo Mejía Llosas" por una impecable trayectoria artística de parte del Grupo Gente de Radio.

El actor está en la espera de recibir el Premio "Las Palmas de Oro" de parte del Círculo Nacional de Periodistas y el galardón como Auténtico Baluarte del Rock Mexicano de parte de la Enciclopedia del rock mexicano.

Beamonte destacó en su mensaje la importancia de recibir los reconocimientos en vida, para así poder agradecer.

"Gracias a mi Señor Jesucristo, a mi amada madre Lucero Campos y a todos los que están reconociendo mi labor artística, pues como lo he dicho, TODO GALARDÓN, PREMIO, RECONOCIMIENTO Y PALMADA EN LA ESPALDA, son como el Amor, el Abrazo, El Beso y el Perdón, se deben dar en vida, pues una vez muertos ya nada podemos oír ni recibir ni agradecer", reflexionó.

