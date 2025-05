A finales de abril, la cantante Lucero Campos reveló que su hijo, Horacio Beamonte, actor de "Como dice el dicho", había sido hospitalizado de emergencia en la Ciudad de México.

Lucero recurrió a sus seguidores en busca de apoyo, posterior a que Horacio fuera diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda. “Queridos amigos y hermanos, mi hijo está gravemente enfermo. Siempre ha estado conmigo, me ha apoyado, protegido y sustentado en todo desde que soy una anciana discapacitada, enferma y sin trabajo. Les pido encarecidamente su apoyo”, escribió en su cuenta de Instagram.

En entrevista con TV Notas, la cantante detalló que su hijo ingresó al hospital con niveles de plaquetas extremadamente altos: tres mil, una cifra que representa un riesgo de muerte. Explicó que está recibiendo tratamiento con analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos y esteroides.

Asimismo, le detectaron el cromosoma Filadelfia, una mutación genética que destruye las células sanas. El tratamiento, explicó, busca frenar el avance de la anomalía.

Horacio reaparece en redes

Tras casi un mes de hospitalización, Horacio reapareció en redes sociales para compartir su situación actual.

El actor aseguró que se encuentra estable, aunque el proceso ha sido duro. “Un día estoy sano, creyendo que tengo una hernia inguinal; al otro, me hospitalizan y diagnostican leucemia linfoblástica aguda y una mutación genética llamada cromosoma Filadelfia, altamente rara y grave. Me ataca una bacteria (Streptococcus aureus) en la sangre, me da neumonía, anemia, fiebre diaria de hasta 38.8°. Comencé a perder la visión de ambos ojos por líquido regado que afectó la retina y mácula, y empiezo a recorrer un camino extremadamente doloroso”, escribió en Facebook.

Acompañó sus palabras con una fotografía en la que se le ve visiblemente más delgado.

Horacio relató que, en ocasiones, los síntomas le provocan una presión tan intensa en el pecho que siente que su corazón y pulmones van a estallar, al borde de perder la conciencia. Agregó que ha perdido peso, masa muscular y fuerza, por lo que actualmente está en terapia física para volver a caminar.

Aunque su visión ha comenzado a mejorar, los especialistas aún no logran identificar con precisión la causa de su afectación ocular.

Foto: Vía Facebook.

Por ahora, no hay una fecha estimada para que reciba el alta, ya que la bacteria sigue presente en su organismo, aunque ahora de manera subcutánea, lo que lo mantiene bajo tratamiento con antibióticos intravenosos.

En medio de la incertidumbre, Horacio se mantiene optimista y agradecido. Destacó el apoyo incondicional de su madre, quien ha permanecido a su lado día y noche: “Procurándome como un ángel que Dios ha puesto en mi vida, como mi hermana (Vanessa) en la fe, teniendo todas las cosas en común, y a quien bendigo siempre”, expresó.

Su hermana, responsable de la página de donaciones en GoFundMe, informó que aún es necesario reunir más fondos para cubrir los gastos médicos.

