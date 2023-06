Himnos de la comunidad LGBT+: artistas y canciones que han definido la lucha por los derechos

A lo largo de las décadas, ha habido figuras en la industria musical que han dejado una huella significativa en la inclusión y la lucha por los derechos LGBT+. En la actualidad, continúan surgiendo artistas que siguen esos mismos pasos para mantener vivo el legado de esos mensajes de cambio.

Algunos de los famosos más representativos son Freddie Mercury, David Bowie, Barbra Streisand, entre otros, quienes alzaron la voz en apoyo a diferentes preferencias sexuales y minorías, abogando por sus derechos y representando visualmente a la comunidad, años atrás.

Hoy en día, podría pensarse erróneamente que estas figuras representativas son cosa del pasado. Sin embargo, el legado dejado por los artistas de décadas anteriores ha dado lugar a una nueva generación de talentos que se muestran auténticos y expresan su verdadera identidad a través de la música.

Varios de estos famosos contemporáneos no son miembros de la comunidad LGBTI, ya que no tienen ni se identifican con otras preferencias sexuales o de identidad de género fuera de las dicotomías de hombre y mujer. Sin embargo, la comunidad los ha abrazado por abordar estos problemas en sus letras o por ser estrafalarios en su forma de ser o actuar en el escenario.

Billie Eilish

Billie Eilish es una cantante que, desde sus inicios a la edad de 17 años, ha captado la atención del público por su gran talento y habilidades vocales e histriónicas, pero también por abordar temas delicados y polémicos. Entre ellos se encuentran el suicidio, la masculinidad tóxica y los derechos de la comunidad LGBTI, como se refleja en su canción "Wish You Were Gay", lanzada en 2019. Actualmente, Billie también apoya otras causas, como la lucha contra el cambio climático, entre otros movimientos y problemas que siempre ha abordado en sus letras.

Frank Ocean

Frank Ocean es otro destacado artista contemporáneo. Su álbum "Blonde" fue incluido en la lista de los mejores discos de la década de 2010 a 2020. Además de su talento como rapero, Frank se declaró abiertamente bisexual en el año 2012. A través de sus canciones, siempre ha expresado su rebeldía contra la heteronormatividad en el hip hop. En la actualidad, continúa siendo uno de los artistas más escuchados, con 26 millones de reproducciones mensuales.

Sam Smith

Sam Smith se destaca como una de las figuras más transgresoras de los últimos años. Ha enfrentado desafíos relacionados con la dismorfia corporal y la identidad de género, hasta que finalmente se declaró como no binario. A partir de ese momento, Sam ha experimentado una transformación en su imagen, dejando atrás las expresiones de género masculinas y heteronormativas, como el uso de corbatas, para abrazar el maquillaje, las faldas y mostrar su cuerpo sin miedo, tal y como es. Además, a través de su música y su estilo de moda, Sam transmite mensajes poderosos y significativos.

Katy Perry

Katy Perry ha dejado huella desde el inicio de su carrera al presentarse al mundo con un álbum que incluía dos canciones con referencias a la homosexualidad: "You're So Gay" y "I Kissed a Girl". Esta última le otorgó reconocimiento internacional y la llevó a formar parte activa de las celebraciones del Orgullo. En reconocimiento a su destacado activismo en el ámbito de los derechos LGBTQ+, en 2008 recibió el Premio Nacional de Igualdad en la Gala de la Campaña de Derechos Humanos de Los Ángeles.

Lady Gaga

Lady Gaga también merece un reconocimiento destacado. Desde el comienzo de su carrera, enfrentó dificultades para alcanzar el éxito, pero recibió un apoyo masivo por parte de la comunidad LGBTI, que la respaldó incondicionalmente. En agradecimiento y como una voz representativa del movimiento, creó uno de los himnos gay más emblemáticos de los últimos tiempos, "Born This Way". Además, en la actualidad, ha integrado elementos culturales y artísticos del mundo del drag queen en varios de sus impactantes videoclips musicales.

