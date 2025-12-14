Pedro Antonio Méndez Torres, hijo de Pedro Torres y Lucía Méndez, reconoce que su padre se encuentra delicado de salud y, sin entrar detalles acerca de qué padecimiento es el que está adoleciendo, dijo que su familia se encuentra muy unida por el bien del productor.

A inicios de mes, la revista "TVNotas" afirmó que el productor de televisión había sido diagnosticado con esclerosis lateral aiotrófica, una condición que, aparentemente, afectaría el funcionamiento de su sistema nervioso, limitándolo de su capacidad de movimiento y habla.

En ese misma publicación, se sugiere que, consciente de esa condición, Torres estaría muy cercano a su familia con el presunto fin de despedirse de todos sus seres queridos anticipadamente.

Ni el productor ni su familia ha desmentido o confirmado esta especulación, aunque su hijo Pedro, a quien concibió durante su matrimonio con Lucía Méndez, ya ofreció una declaración de la prensa que, pese a escueta, reconoció que su progenitor se encuentra en un estado delicado.

"Bien, gracias, está delicado pero bien, estamos juntos en familia, estamos contentos, gracias a Dios, estamos orando, estamos unidos y estamos en familia", dijo, poco antes de salir de cuadro y permitir que su madre siguiera con las entrevistas con medios.

Días antes, durante una conversación con Imagen TV, Lucía expresó su preocupación por la salud del productor, pues a pesar de que relación se terminó hace décadas, la actriz dijo que Pedro no sólo era el padre de su único hijo, sino que también ha llegado a ser el amor de su vida.

"He llegado a estar triste, pero es difícil para mí, he llorad mucho, es un hombre que marcó mi vida, el padre de mi hijo, es el amor de mi vida".