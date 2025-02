Javier Gerardo, hijo mayor de Paquita la del Barrio, asegura que entre él y sus hermanos, Marta Elena y Miguel Gerardo, no hay una mala relación, como se ha especulado, pues afirma que su vínculo fraternal se le parece mucho al de otras familias, en las que las discusiones y diferencias se dan naturalmente, sin embargo, afirmó que eso no ha sido un motivo para fractuar la buena convivencia.

El primogénito de la cantante fue abordado por la prensa a las afueras de la funeraria donde Paqutia fue incinerada.

En compañía de sus hijos, visiblemente afectados por la partida de su abuelita, Javier Gerardo se detuvo a contestar los cuestionamientos de los medios que, principalmente, se interesaron en conocer los pormenores de qué pasara con la herencia de la cantante de "Rata de dos patas".

Sin embargo, su hijo expresó que todavía era muy pronto para hablar de eso pues, por el momento, no tienen fecha prevista ni los ánimos para pensar en la lectura del testamento, el que aseguró que su madre firmó desde hace un buen tiempo.

"Es algo que ella ya había dejado hecho, desde hace tiempo ya, (del testamento) son preguntas que no se pueden responder todavia, es muy pronto todavía, no sabemos cómo está todo, todas esas preguntas de (qué pasará) con todas sus cosas, sus zapatillas, su aretito izquierdo, si se le perdió el izquierdo, todo eso va seguramente en el testamento, y ajustes entre hermanos, nada que no se pueda resolver", dijo con semblante sereno.

A propósito de sus hermanos, Miguel Gerardo y Marta Elena, Javier fue cuestionado acerca de cómo era la relación actual con ellos, debido a los rumores que sugieren que existen fricciones entre ellos.

Él negó que hubiera una mala relación con sus hermanos, reconociendo que, como ocurre en cualquier familia, tienes puntos distintos de vista, lo que no significa que no haya respeto y cariño.

"No es una mala relación, como seguramente no hay una mala relación en ninguna familia, son puntos diferentes de vista", expresó.

Además, descartó que, en el pasado, hayan atravesado una fractura que los llevara a distanciarse o la cual provocara una discusión de irreconciliación; aseveró que siempre se han querido los tres y, ese amor, sigue intacto.

"El amor siempre ha prevalecido entre nosotros, como hermanos, pero ya crecimos, somos adultos, tenemos puntos de vista diferentes, pero conflictos como tal no los hay, sólo es un pundo de vista diferente al de mi hermano o al de mi hermana, pero el amor siempre ha estado; todos pensamos igual o diferente, en algunas circuntstancias, pero nunca ha habido peleas", aclaró.

"Nunca nos hemos desunido, solamente hemos tenido puntos de vista distintos, como en cualquier familia y en cualquier relación de personas, pero ¿pelea?, jamás, jamás en la vida", reiteró.

La declaración de Javier Gerardo coincide con lo que su hermana menor dijo, en una entrevista del año 2000, en la que reconocía que, de entre sus hermanos, era con él con quien se llevaba, debido a que eran muy distintos, pero que eso no era un impedimento para quererlo.

"(Nos llevamos) muy bien, bueno... con el mayor pensamos un poquito diferente, pero lo quiero mucho, es mi hermano y lo quiero mucho, nos vemos mucho allá (en el Alto Lucero, Verecruz [región de la que Paquita es originaria])".

Finalmente, Javier Gerardo que, en el pasado fue también el mánager de su mamá, precisó que no hay distinsión alguna entre la importancia que le da a sus hermanos, pues como es bien sabido, Marta Elena fue adoptada por Paquita y su segundo esposo, Alfonso Martínez, aclarando que, desde el momento que su hermana llegó a sus vidas, se convirtió en una integrante con el mismo valor que todos los demás.

"Marta siempre ha sido mi hermana, Marta siempre ha sido la hija de mi mamá y de mi papá, nunca ha sido ´la adoptada´, ese es el título que alguien le puso, pero cuando adoptas a alguien, yo lo he visto en mi casa, lo adoptas para que forme parte de tu familia, no adoptas a alguien para ponerle una etiqueta".

