Hijo de Larisa Mendizábal y Rodrigo Cachero en shock tras infidelidad que sufrieron sus padres

A cuatro meses de que se revelara la infidelidad de Adianez Hernández, expareja del actor Rodrigo Cachero, con Augusto Bravo, exrelación de la también actriz Larisa Mendizabal (quien, a su vez, tuvo una relación con Cachero y de la cual nació su hijo Santiago), se compartió cómo el joven recibió la noticia sobre el engaño que vivieron sus padres.

Después de la polémica del año pasado, Cachero y Mendizabal se mostraron abiertos ante las cámaras, admitiendo que la pérdida de sus antiguos amores, ahora involucrados en una relación, les causó un dolor profundo. Incluso revelaron que estaban buscando ayuda terapéutica para superar la situación. A pesar de ello, ninguno abordó el impacto de la situación en Santiago. Cabe recordar que estos famosos tuvieron una relación hace más de 20 años, pero actualmente mantienen una relación cordial.

Fue en un reciente encuentro con los medios que Larisa externó que su hijo estuvo en shock cuando se enteró. "Santi ya lo veo mejor, pero al principio, la verdad también estaba en shock y además el dolor de perder a una persona que quieres de un día para otro y sin aviso", expresó la artista a "Ventaneando".

Larisa y Augusto compartieron una vida familiar durante 11 años, por lo que la infidelidad de este último afectó fuertemente al joven de 25 años.

No obstante, Mendizabal confesó que, a pesar del dolor, Santiago aún mantiene una relación con Augusto. Como muestra de ello, le envió un mensaje por su cumpleaños. "Los primeros días me decía: 'Lo extraño mucho, ma'. No ha habido mucha comunicación, pero Santiago lo quiere mucho. Es un chavo muy inteligente, obviamente pasó por coraje y todas estas emociones que se pasa, pero es muy listo", concluyó la actriz.

Confirman que Adianez Hernández fue infiel a Rodrigo Cachero

Larisa Mendizábal compartió un video en su cuenta de Instagram donde ahondó en la situación por la que estaba pasando. En ese mismo clip explicó que, si se decidió a hablar, fue porque había sido cuestionada por medios de comunicación horas antes, cuando acudió a la presentación de una obra de teatro, acerca de si su novio por Augusto Bravo, le había sido infiel, pregunta a la que contestó afirmativamente.

"Vengo regresando de un evento donde había prensa, me empezaron a preguntar sobre este asunto donde me he visto involucrada los últimos días, así que estuve pensando y creo que es momento de hablar, escribí algo y decidí hacer este video", dijo la artista mientras leía algunas notas que tenía apuntadas en su celular.

"Efectivamente, Augusto Bravo fue mi pareja, mi compañero de vida y con quien viví los últimos 11 años. A principios de junio pasado, me tuvo que confesar que me había estado siendo infiel con Adianez Hernández, me tuvo que confesar porque Rodrigo Cachero, papá de mi hijo (Santiago) y esposo de Adianez se dio cuenta de lo que estaba pasando", explicó.

En este contexto, Larisa puntualizó en el hecho de que los cuatro; Adianez, Rodrigo, Augusto y ella, no eran amigos cercanos y que, en cambio, si existía un tipo de comunicación era estrictamente por el vínculo que existe entre ella y Cachero, ya que comparten la crianza de Santiajo, el hijo mayor del actor, por lo que se mostró sorprendida de saber que entre su expareja y la conductora de "Escape perfecto" existiera una interacción cercana, más allá de cuando se saludaban.

"No eramos amigos como se ha dicho, no salíamos juntos, nunca convivimos, en 11 años ni siquiera coincidimos en un cumpleaños, en una reunión, en nada, llevábamos una relación cordial pero no cercana, ellos (Adianez y Augusto) no se conocían, nunca se habían tratado, Augusto sabia que ella era la esposa de Rodrigo y ella sabía que él era el esposo de Larisa y hasta ahí", profundizó.

En este sentido, Mendizabal cree que comenzaron a conversar o tener contacto a través de las redes sociales: "Una vez que Augusto me dice que me fue infiel, ya no hubo ningún intento de su parte para hablar o explicar mucho, solamente me dijo textual: ´-Perdóname, no te merecías eso, no sé que me pasó, ni yo me reconozco´, y se fue de la casa donde vivíamos", detalló.

*Con información de Mariana Lebrija.

Confirman que Adianez Hernández fue infiel a Rodrigo Cachero. Fotos: Instagram