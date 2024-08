Hija de Rob Schneider revela que el actor la envió a un campamento "para gordos": "no es una persona agradable"

Elle King, la primogénita de Rob Schneider, rememoró la atropellada relación que existió entre ella y su padre mientras crecía, pues lo describió como un hombre duro y ausente, que la inscribió en un campamento para personas con sobrepeso, debido a que le molestaba el aspecto que su hija tenía.

En el podcast "Dumb Blonde", la cantante de 35 años habló de su padre y lo complicado que fue relacionarse con él durante su infancia y adolescencia.

King, producto de la relación que Rob tuvo con la exmodelo London King, recuerda que los momentos que compartió con el actor durante la infancia fueron contados.

Muchos de ellos -aseguró- tuvieron lugar en los sets de producciones cinematográficas, pues debutó como actriz a los 10 años, en la cinta "Gigoló por accidente", protagonizada por Schneider.

De acuerdo con Elle, durante las filmaciones, se sentí ignorada por su padre y, cuando era el momento de hacer sus tomas, se ponía muy nerviosa, pues su padre la reprendía severamente si fallaba en alguna línea.

"Si alguna vez fallaba en una toma o hablaba, me metía en un buen lío", confió.

Otro de los recuerdos de la joven es que, habitualmente, su padre se olvidaba del día de su cumpleaños.

"Mi padre se olvidaba de todos los cumpleaños, pasé mi cumpleaños número 18 en una escuela de verano y cuando llegué a casa, mi padre se olvidó de mi cumpleaños".

Pero la relación ríspida entre los dos se agudizó cuando Elle era adolescente, ya que al actor le frustraba que su joven hija sufriera de sobrepeso, el cual padecía desde muy pequeña, por lo que -sin su consentimiento- la inscribió en un campamento para personas con obesidad.

"Yo era una niña muy, muy pesada, mi padre me envió a un campamento para gordos y un año me metí en problemas porque me torcí el tobillo y no perdí peso, es muy tóxico y muy tonto", explicó.

Pero con los años el trato entre padre e hija mejoró, King y Schneider sostuvieron una relación, basada en la madurez de ambos, aunque no duró mucho tiempo, pues la cantante desaprueba la ideología del actor, que ha demostrado abiertamente estar en contra del movimiento LGBT.

"No estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dice, está hablando tonterías, hablando mierd* sobre del drag y, ya sabes, los derechos de los homosexuales, es como, ´vete a la mierda´", precisó.

De hecho, llevan alrededor de cinco años sin hablarse y Elle reitera que no quiere ser vinculada al actor por ningún motivo.

"No es una persona agradable, puedes desear mucho que alguien cambie, pero no puedes controlar las acciones de los demás ni los sentimientos de los demás, lo único que puedes controlar es cómo reaccionas y qué haces con tus sentimientos", destacó.

