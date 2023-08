Hija de Michael Jackson, harta de que la ataquen por no hablar de su padre: "Dejen de usar a una persona que no conocieron"

Paris, la hija de Michael Jackson, envió un contundente mensaje en sus redes sociales, luego de que recibiera cientos de comentarios negativos en los que juzgaban a la joven por no haber hecho ninguna publicación alusiva al cumpleaños de su padre, el cual habría cumplido 65 años el día de ayer. La insistencia con la que la acusaron de no querer a su progenitor fue tal, que subió un extenso video explicando los motivos por lo que no suele compartir nada, pues aseguró que al "Rey del pop" ni siquiera le gustaba celebrar su aniversario y, mucho menos, que lo felicitasen.

Han pasado 15 años desde que la muerte del "Rey del pop" cimbró al mundo entero pues, todavía hoy, sigue siendo uno de los artistas más queridos y reconocidos de la industria musical. En aquella época, a la cabeza del féretro del cantante, pudimos ver una Paris Jackson de 11 años, llorando la partida de su padre. En la actualidad, ya tiene 25 años y eligió dedicarse a la música como el intérprete de "Thriller", sin embargo, con los años, la sombra del cantante la persigue, pues sus fans la presionan constantemente.

Este fue el punto que planteó en un video que publicó anoche, luego que, durante todo el día, recibiera mensajes y comentarios atacándola porque no había compartido un post acerca del que se habría convertido en el cumpleaños 65 de su padre, reconociendo que habían logrado su cometido y era por eso que ahora se sentaba hablar de dicha situación.

Lee también: Salen a la luz nuevos detalles del accidente en el que murió Paco Forastieri, hijo de Matilde Obregón

La joven introdujo el video destacando que, cuando Michael seguía vivo, en realidad, no le gustaba celebrar su cumpleaños, de hecho, Paris compartió con sus seguidores que, cuando ella y sus hermanos; Prince Jackson y Blanket eran pequeños, su padre no quería que fueran consientes del día en que era su aniversario, pues sabía que, al saberlo, querrían organizarle una fiesta.

"Hoy es el cumpleaños de mi papá, y cuando estaba vivo, solía odiar a cualquiera que reconociera su cumpleaños, le deseara un feliz cumpleaños, lo celebrara, nada de eso, en realidad, ni siquiera quería que supiéramos cuándo era su cumpleaños porque no quería que hiciéramos una fiesta", detalló.

Y aunque Paris sabía muy bien que para el cantante esta no era una fecha especial, las y los fanáticos de Jackson lo desconocían, pero para la joven ese no es ningún motivo para que la ataquen en la manera que lo han hecho cada año, cuando el cumpleaños de Michael se acerca, pues exaltó que ha recibido mensajes donde le sugieren que se suicide.

"Ha habido momentos en los que no publico nada para el cumpleaños de mi papá y la gente pierde la cabeza, me dicen que me mate".

Lee también: Eduardo Verastegui explota contra reportero en plena entrevista: "Eres ignorante, eres mentiroso"

Paris lamentó que las personas traten de medir el amor que siente por su madre por el número de publicaciones que hace mencionándolo, por lo que hizo una petición a las personas que la leían, al solicitarles que no usaran a un hombre que jamás conocieron para maltratar a otra persona:

"Por favor, no uses a un hombre que nunca has conocido como excusa para abusar, manipular y acosar a su hija (a quien tampoco has conocido)".

Además, la joven demostró que, a diferencia de lo que los fans del artista creyeron, sí hizo un homenaje al cantante por su cumpleaños y, uno muy especial, pues ayer fue la artista telonera de Incubus, la agrupación de rock que se presentó en el Anfiteatro de Las Colonias Park, en Colorado, pues antes de comenzar con su actuación, charló con el público relatando que era una fecha especial y reconociendo también que todo lo que era ahora y la forma en que se realiza en la música se lo debía a su padre.

"Puso 50 años de sangre, sudor, lágrimas, amor y pasión en hacer lo que hizo, para que yo pueda pararme aquí en el escenario frente a ustedes y gritar ante un micrófono, así que se lo debo todo a él", dijo, mientras recibía el aplauso de las y los presentes.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más.

melc