Hija de Carlos Villagrán "Kiko" relata cómo se enteró que padecía cáncer: "Para mí y mi familia fue muy sorpresivo"

Vanesa Villagrán, la hija menor del actor Carlos Villagrán, mejor conocido como "Kiko", que protagonizó el exitoso programa "El Chavo del 8", compartió que vive un complicado momento de salud porque hace unas semanas se enteró que padece cáncer, por lo que emprendió una lucha contra la enfermedad que la sorprendió a ella y a su familia, quienes la han acompañado en este complicado momento.

Con 40 años de edad, Vanesa es mánager de su padre, modelo y empresaria que recientemente dio de qué hablar cuando abrió una cuenta en la plataforma para adultos OnlyFans, cuestión que no le causó mucha gracia a su padre, quien en su momento dijo que muy a su pesar esa era una decisión de su hija que ya era una mujer adulta.

A través de un conmovedor mensaje en redes, Vanesa contó cómo está viviendo este proceso de lucha en la que se ha dado cuenta qué es lo que en realidad vale la pena.

Vanesa Villagrán lucha contra el cáncer

Carlos Villagrán tiene seis hijos, Vanesa es la menor de ellos, y en redes sociales padre e hija suelen compartir momentos familiares que los fans de ambos agradecen, hace unas horas, la hija del actor de 79 años relató cómo fue que se enteró que tenía cáncer, una noticia que la hizo llorar junto a su padre y por la que está luchando desde ya para salir adelante.

"El 6 de junio me diagnosticaron cáncer, no lo podía creer, 2 cirugías y aún no lo creía, para mi y mi familia fue muy sorpresivo.. vi como 6 oncólogos, no salía del hospital, de informarme, de estudios de todo tipo, de consejos, de videos, no sabía dónde refugiarme, me sentí tan perdida… una vez más tenía que enfrentarme ahora a esta prueba de Dios y aceptarla", se lee en el inicio de su relato.

Vanesa Villagrán y su padre comparten momentos familiares en redes. Foto: Instagram.

Vanesa contó que su papá está al pendiente de ella desde la distancia, le llama por teléfono todos los días y está en contacto con los médicos: "Mi familia completa ha estado al pendiente de mi, mi papá a distancia diario me habla por teléfono, lloramos pero está 100% al tanto de todo y hablando con doctores para que me ayuden. Antes de irse me dijo que contaba 100% con su apoyo, me dice que todas las noches pide por mi. ¡Te amo!".

Aunque la hija de Carlos Villagrán "Kiko" no reveló en qué parte del cuerpo padece el cáncer, dijo que ya comenzaron sus quimioterapias, tiene ánimo para luchar y le entusiasma saber que mucha gente que en verdad la quiere está cerca, aunque algunos se han acercado sólo por morbo.

"Hay gente que solo por morbo quiere saber…La gente real jamás se va. La vida te puede cambiar en un segundo, las acciones valen más que mil palabras. Quien tiene ganas de verte, hace lo imposible por hacerlo. La salud es lo más importante. No reprocho nada y estoy muy agradecida por todo el amor y cariño que recibo de mi familia, ahora me encuentro bien, recibo mis quimioterapias y a darle. Todo positivamente, y sé que allá arriba donde está mi pequeña Zara me cuida y está conmigo. Si alguien pasa por esto igual puedo aconsejarlos, escucharlos, y darles mucho ánimo ¡Los amo!".