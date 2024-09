El compositor y músico A.B. Quintanilla encendió las alarmas tras ser hospitalizado durante su visita a Bolivia.

El hermano de la fallecida cantante Selena Quintanilla, quien se encontraba en el país para realizar una serie de presentaciones, compartió una imagen en su perfil de Instagram desde la cama del hospital, explicando que comenzó a sentirse mal al finalizar un concierto.

“Anoche, hacia el final de nuestro show, me sentía extraño, así que fui a emergencias”, aclaró para evitar especulaciones sobre su salud.

Después de ser internado, los médicos le informaron que estaba deshidratado, pero descubrieron otra complicación: “Supe que tenía líquido en mi pulmón derecho... Me ha dolido la espalda durante dos semanas, pensando que me había lesionado un músculo en la parte superior... pero no era el caso”.

Aunque su diagnóstico preocupó a sus fanáticos, A.B. Quintanilla se adelantó a tranquilizarlos al afirmar que estaba estable.

“Estoy bien ahora, pero no voy a mentir, estaba asustado... ¡Recuerden siempre, la salud es lo primero!”

El artista aprovechó para agradecer al público que asistió a su concierto en Santa Cruz.

“Voy a descansar un poco... Luego a por el próximo show”, concluyó.

Hasta el momento, no ha brindado más detalles sobre su estado.

¿Quién es A.B. Quintanilla?

Abraham Quintanilla III fue integrante de Selena y Los Dinos, el grupo fundado por su padre donde su hermana alcanzó la fama.

Tras la trágica muerte de Selena en marzo de 1995, A.B. continuó su carrera musical y fundó el grupo Los Kumbia Kings, además de otros proyectos.



Quintanilla es conocido por escribir grandes éxitos como "Como la flor" y "Amor prohibido".

*Redacción.