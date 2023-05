Hasta que fui soltera sentí el feminismo: Jane Fonda

Cannes.— Jane Fonda, a sus 85 años, sigue teniendo la fuerza de un tornado. En la clase maestra que dio en la Sala Buñuel, dentro del marco Cannes Classics del Festival galo, tomó el estrado para hablar de las cosas que le importan, las que han forjado su carrera y las que la han transformado.

“Tuve tres esposos; el primero, Roger Vadim, con quien me vine a vivir a París”, explicó.

También habló de los hombres con los que trabajó como Lee Marvin.

“Era muy divertido. Estaba siempre borracho. Cuando filmamos juntos Cat Ballou, una película de muy poco presupuesto, nos quedábamos en el mismo motel. Varias veces tuvimos que subirlo a rastras a su habitación. Nos pasó de todo”, recordó.

Redford y Godard

Tampoco pudo faltar en las memorias Robert Redford.

“Hicimos tres filmes juntos y en los tres estuve enamorada de él. Así que me la pasé muy bien trabajando en ellos excepto porque no le gustaba besar. Además, siempre estaba de muy mal humor. Eso sí, es una gran persona y ha hecho mucho por el cine con el Festival de Sundance, simplemente tiene un problema con las mujeres”, apuntó la actriz.

Hablando de hombres complejos tampoco dudó en decir que Jean-Luc Godard era un egocéntrico insoportable y mala persona. “Eso sí, un gran cineasta”.

Su marido favorito, no dudó en revelar, fue Ted Turner, con quien estuvo casada desde 1991 hasta 2001.

Feminista hasta que se divorció

De cómo no logró ser una feminista hasta que estuvo sola, también ahondó.

“Cuando estás en un matrimonio en el que no puedes ser auténtica, sólo eres una feminista en teoría, pero no puedes personificarla, ¿verdad? Y yo siempre estuve casada, fui de una persona a la otra. Hasta que finalmente estuve soltera y fui a ver la obra Los monólogos de la vagina. Fui sola y fue extraordinario. En algunos lloraba, en otros reía. Pude sentir cómo el feminismo empezaba a invadir mi cuerpo. Hasta ese momento me convertí en feminista de verdad”.

La vida de esta celebridad no ha sido fácil y también abordó el tema del que ha hablado en numerosas ocasiones acerca de cómo le afectó la muerte de su madre, que era bipolar, cuando ella sólo tenía 12 años.

“Mi madre se suicidó cuando yo era muy joven. Y cuando hice El engaño, mi personaje en esa película trata de quitarse la vida y eso me conectó mucho con ella”, explicó.

Menos Hollywood, más activismo

Otra cosa que Fonda compartió que nunca se ha sentido parte de Hollywood y lo que significa ser activista.

“Con el activismo empecé a ser persona, me llevó 75 años encontrar el sentido de mi vida, porque entendí que todos necesitamos hacer algo significativo”.

Comedia no, elecciones sí

Jane también dijo haber disfrutado mucho al hacer sus últimos proyectos, Book Club y 80 for Brady, además de un par de comedias que tiene por estrenar.

También dijo no querer hacer más cintas así.

“Los próximos proyectos que haga, quiero que sean de temas importantes”.

Aseguró que el próximo año no trabajará en ninguna película: “Estaré dedicada a hacer activismo en las próximas elecciones de Estados Unidos”, dijo la mujer cuya principal lucha está en combatir el cambio climático.