Harvey Weinstein será sentenciado este martes por el delito de agresión sexual en primer grado contra una antigua asistente de producción, llamada Miriam Haley.

Weinstein, que ya fue condenado en el Tribunal Supremo del estado de Nueva York por este mismo caso Haley (pero cuya sentencia fue revocada el año pasado debido a un error procesal), podría enfrentar un máximo de 25 años de cárcel.

Weinstein fue encontrado culpable el pasado 11 de junio tras una turbulenta semana de deliberaciones por parte de un panel que, a diferencia de la vez anterior, contó con una mayoría femenina.

Fruto de diferencias internas, el jurado también lo encontró no culpable de otro delito de agresión sexual en primer grado al que se enfrentaba, concretamente el relativo a la demanda de la modelo polaca Kaja Sokola.

Esas discrepancias fueron un paso más allá cuando el presidente del jurado reportó amenazas físicas por parte de otro de los miembros del panel, por lo que el juez encargado Curtis Farber decidió declarar nulo el juicio por violación en tercer grado al que simultáneamente también se enfrentaba Weisntein.

La imputación de este cargo le había llegado por las acusaciones de la actriz Jessica Mann, que aseguraba que éste la violó en un hotel de Nueva York en 2013.

La Fiscalía anunció semanas atrás que planea volver a juzgar a Weinstein por este cargo y que Mann "está dispuesta y desea continuar" con el proceso.

Asimismo, el juez Farber detalló que este juicio dará comienzo este mismo año, pero se desconoce una fecha exacta y aún cabe la posibilidad de que sea mañana, martes, cuando el día y la hora de inicio sean anunciados.

Defensa apelará la sentencia del caso Haley

La defensa de Weinstein, liderada por el abogado Arthur Aidala, ya comunicó que apelará el veredicto de culpabilidad por el caso Haley porque, según ellos, se trató de "un juicio injusto" donde "algunos miembros del jurado profirieron amenazas" para conseguir una resolución desfavorable contra el exproductor de Hollywood.

Weinstein, que también fue condenado en Los Ángeles a 16 años de cárcel en 2023, ha mantenido siempre que se "relacionó" con estas mujeres con su consentimiento y que eran ellas quienes lo buscaban para ascender en la industria.

Las víctimas han insistido en que, debido al poder que tenía Weinstein, era imposible rechazarlo si querían continuar con sus carreras.

Las graves acusaciones de carácter sexual contra Weinstein impulsaron al movimiento #MeToo en 2017, que alcanzó entonces una dimensión global denunciando dinámicas de abusos de este tipo en el corazón de Hollywood.

Entonces, una ola de indignación generó multitudinarias manifestaciones a las puertas del tribunal en 2020 mientras se dirimía el primer juicio contra Weinstein en la Gran Manzana.

