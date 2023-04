Harry Potter renacerá en serie para streaming

Con el anuncio de la nueva plataforma Max, se dio a conocer la llegada de producciones que prometen atraer a fans de la saga de Games of Thrones y Harry Potter, de las que se prepara una precuela y una serie, respectivamente.

“Cada año nos preguntamos ¿qué historias vamos a contar? La respuesta es: historias que tengan impacto y queremos compartirlas con la mayor audiencia posible”, dijo David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery, durante un evento virtual en el que anunció la plataforma Max, en sustitución de HBO Max.

El ejecutivo explicó que los usuarios tendrán acceso a un catálogo más amplio de producciones, ya que Warner Bros. Discovery es una de las empresas que más contenido genera, por lo que el lema será "The one to watch" (el que hay que seguir).

Entre las apuestas fuertes de esta plataforma, que comenzará en Estados Unidos el 23 de mayo y posteriormente en América Latina y Europa, en fecha aún por definir, está la segunda precuela de Game of Thrones, que llevará por título A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight.

Respecto a la serie de Harry Potter, Casey Bloys, director de contenido de HBO, explicó que estará basada en los siete libros de la saga y abarcará varias temporadas que se transmitirán a lo largo de esta década, para lo cual cuentan con el apoyo de su creadora J.K. Rowling, quien se une a este como productora ejecutiva.

También se habló de la producción de 20 películas por año y la integración de 40 títulos por mes a su oferta, por lo que será importante su sello Max Originals. Dieron algunos avances, incluyendo los que vienen de DC Studios, como El Pingüino, una serie spin-off de The Batman y protagonizada por el irlandés Colin Farrell.

Welcome to Derry será una precuela de Eso de Stephen King y contará lo que sucede antes de la aparición de Pennywise.

Para los niños, llegarán las series animadas Gremlins: Secrets of the Mogwai y Tiny Toon Looniversity. Para unirse al furor de la película de Barbie, estará disponible el reality Barbie Dreamhouse Challenge.

Además de los dramas True detective: night country, que en esta cuarta temporada tendrá a Jodie Foster como protagonista, y The Regime, una serie de sátira política en la que Kate Winslet dará vida a una gobernante de dudosa ética.

También habrá un thriller que se desarrolla durante la Guerra de Vietnam y que cuenta con Robert Downey Jr. en el reparto, entre otras novedades.