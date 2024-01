Harán de Maiden una experiencia sinfónica

¿Cómo se escucharían las poderosas canciones de la banda de heavy metal Iron Maiden bajo otro concepto, el de la música orquestal?

Esa pregunta se la hizo Atto Atie desde que en su adolescencia conoció el álbum Killers (segundo de estudio de los británicos), y pensó que los temas bien podrían sonar con sinfónica.

Su sueño finalmente se cumplirá el próximo 18 de febrero en el Pepsi Center de la Ciudad de México con el concierto Maiden Orchestra, The 666 Symphony, del que es coordinador.

“Cuando salieron los sinfónicos de El Tri, Scorpions, Metallica y varios más, no me gustaban mucho porque al final de cuentas era la banda estando al frente y por ahí escuchas los arreglos sinfónicos y esa nunca fue mi idea”, explica Atto a EL UNIVERSAL.

“A diferencia de otros sinfónicos, aquí no habrá una banda de rock, sino sólo los músicos (de la orquesta)”, adelanta.

El programa incluirá 15 canciones clásicas de la banda fundada en 1975 por el bajista Steve Harris, entre ellas “The trooper” y “Flight of Icarus”, que serán interpretadas por la Minería Pops, sello de la Orquesta Sinfónica de Minería. Sesenta músicos estarán sobre el escenario, en el cual habrá una pantalla mostrando videos hechos ex profeso para el recital. Y claro, algo de Eddie, la mascota del grupo.

Precisamente el tema basado en el mito griego de Ícaro será interpretado por la soprano Cecilia Eguiarte.

“La Pops se dedica al crossover (fusión de dos elementos de estilo diferente) y han hecho música de John Williams, Queen, algo de The Beatles. Sus integrantes no están en el plan de que sólo debe existir la música seria (clásica). Puede que no sean metaleros, pero sí aprecian la música”, subraya Atto.

Avalados por La doncella

Iron Maiden ha vendido más de 100 millones de discos en el mundo y popularizado temas como “The number of the beast”, “Can I play with madness” y “2 minutes to midnight”, siendo considerada una de las bandas más importantes del heavy metal.

El espectáculo, que contará con la orquestación y arreglos de Gilberto Pinzón, tiene la aprobación de la llamada Doncella de hierro, que este año regresará al Foro Sol de la Ciudad de México como parte de su gira Future past, en el mes de noviembre.

“Todo es ya con el permiso de la oficina de los músicos británicos, que por cuestiones de gira musical no han podido estar presentes en la supervisión de los arreglos como normalmente les gusta estar. Nos han dado su bendición”.