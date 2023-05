Halle Bailey dedica su Sirenita a la niñez afrodescendiente

Los Ángeles, California.—Con un horizonte azul en su alfombra color mar se celebró finalmente la premiere mundial de La sirenita, adaptación de acción viva inspirada en el clásico animado de 1989 del mismo nombre.

Bajo la dirección de Rob Marshall, ganador del Oscar por Chicago, tiene en su elenco al español Javier Bardem como el Rey Tritón, Jonah Hauer-King como el príncipe Eric, Melissa McCarthy como la villana pulpo Úrsula, y Halle Bailey, como Ariel.

“Esta es mi tercera vez que veré la película y ya no aguanto las ganas de ver las reacciones del público. Quiero que salgan con un gran sentimiento de amor y gozo por la vida después de verla”, compartió en tono de festejo Bailey a EL UNIVERSAL.

“Dedico la película a toda niña y niño de tez morena o negra que se pueda sentir representado a esta gran escala de la pantalla. Nunca quise estar en esta posición donde hay grandes mujeres pioneras con mi color de piel”.

En la cinta de Disney, Bailey de 23 años, interpreta a la sirena basada en el cuento de Hans Christian Andersen, quien desafía a su padre Tritón para intercambiar su cola de pescado por unas piernas humanas.

El filme, que se proyectó en el Teatro Dolby, fue recibido por aplausos a los números musicales y en especial a las intervenciones de Bailey y McCarthy. comentarios positivos hacia Halle también estuvieron presentes tanto en la alfombra azul como al presentar el filme al público. Bardem, quien es padre de dos hijos que comparte con la actriz Penélope Cruz, y a quienes les dedicó su rol, señaló:

“Fue un placer estar dentro de un cuento de Disney, y dentro de todo hacerlo lo más realista posible. Lo que más me interesó es la historia de un padre y una hija, y cómo el miedo a que no sobreviva allá afuera, hace retenerla en contra de su libertad. Eso no es amor, eso es padre helicóptero.

“Halle tiene un aura que o naces con ella o no. Es una actriz bárbara y me impresiona que es su primera película. Tiene algo que no puedes dejar de mirarla, es como hipnótico”.

Mientras que antes de proyectar la cinta, Rob Marshall señaló ante los medios presentes: “No habría película sin Halle. Ella te saca el aire en cada nivel, como persona, actriz y cantante. Supimos desde el primer momento que entró por la puerta a audicionar —y ella fue la primera— que había dejado la vara muy alta para quien compitiera”.