Hace 100 años nació Ramón Valdés, el inolvidable Don Ramón y estas son las fotos inéditas de su vida

Quien dice que 'El Chapulín Colorado no visitó a mi papá en el hospital poco antes de morir?Bueno, lo hizo en su corazón, al igual que Rubén y María Antonieta! -En la foto de arriba mi papito lindo hermoso,si estaba en el hospital, luchando contra el cancer! Ese día lo visitaron sus hermanos: Mi tío Manuel "El loco Valdés"al lado de él- mi tío Antonio,"El ratón" , Javier mi primo- hijo de "Tin Tan" con su esposa Pamela, y mi tío Armando! En mi libro les contare acerca del privilegio que tuve de cuidar y atender a mi papá hasta su último suspiro, y de lo que compartí con él para ayudarlo a morir tranquilo! . . . . . #ramónvaldés #donramón #seumadruga #chapulincolorado #chapolin #esperanza #amistad #chespirito #familia #amor

A post shared by Esteban Valdes (@estebitanvaldes) on May 17, 2020 at 8:49am PDT