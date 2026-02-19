Más Información

El arte de Salón Basalto llegó a La Quiñonera

La Orquesta Sinfónica Nacional revela su temporada 2026; 16 conciertos con estrenos, debuts y regresos

Premian en EU a la curadora mexicana Tanya Meléndez-Escalante por sus aportaciones como inmigrante 

SEDATU dice que avisó en redes de apertura del AGA

Adiós a Roger von Gunten, gran artista de la Ruptura

“Todos los físicos sueñan con el  CERN y yo estoy aquí”: Nora Patricia Estrada

El monstruo más humano de llega de forma gratuita al Zócalo de la CDMX.

La película "", la versión que el director mexicano estrenó en 2025 y que hoy compite por el Oscar, tendrá una proyección masiva y gratuita como parte de un ciclo cinematográfico instalado temporalmente en la plancha del Zócalo.

En su adaptación del clásico de Mary Shelley, Del Toro vuelve a uno de sus temas centrales y favoritos, las criaturas rechazadas. Su Frankenstein no se construye desde el terror, sino desde la emoción y la soledad de un ser creado para existir sin pertenecer.

Frankenstein obtuvo nueve nominaciones al Oscar 2026, incluidas Mejor Película, Mejor Guion Adaptado y Mejor Actor de Reparto para Jacob Elordi.

¿Cuándo y a qué hora ver "Frankenstein" en el Zócalo?

La proyección se llevará a cabo este domingo 22 de febrero en punto de las 18:30 horas, y la entrada será completamente gratuita.

Aunque el evento no tiene un límite de acceso, se recomienda llegar temprano para poder encontrar un buen lugar.

Previo a la función del filme de Del Toro, habrá varias presentaciones musicales: cinco tríos y mariachis pondrán a bailar y cantar a los asistentes.

