Gustavo Munguía deja que fluyan el hate y la buena onda

El comediante Gustavo Munguía sabe perfectamente que el hate siempre va a existir, sobre todo para el gremio del espectáculo, sin embargo, ha aprendido a ser fuerte ante todo tipo de críticas.

“Preocúpate cuando no haya hate y no te tomen en cuenta para nada, pero mientras existan el hate y la buena onda, estás en buen camino”, señaló en entrevista con EL UNIVERSAL.

En fechas recientes el creador del personaje Paul Yester fue tendencia en redes sociales debido a un chiste que hizo en referencia a Wendy Guevara, la reciente ganadora de La casa de los famosos, sin embargo, consideró que todos los comentarios de odio no le molestaron para nada.

“No fue con dolo ni con mala intención, fue un comentario dentro de Paul —su personaje—, no era nada nuevo, lo había dicho la misma señora o señor, no sé, Wendy, de que tenía una palancota, además, era un chiste viejísimo.

“La gente de la comunidad siempre ha tenido una buena respuesta y reconocimiento; fue una tontería, yo quise bajar el video pero el productor Reynaldo López dijo: ‘no, deja que fluya’. Buena o mala la crítica es buena, yo no me disculpo, no fue ningún error, fue un juego, así lo tomó Wendy, espero...”, explica el comediante.

Munguía trabaja actualmente en la tercera temporada del programa de comedia Tal para cual, cuyas grabaciones arrancaron en días recientes y en donde, además de actuar, es escritor, junto con Alfonso Villalpando, y César González “El Pollo”, entre otros.

Entre los temas en la comedia que prefieren no incluir en los libretos, señaló, están los relacionados con la violencia y los robos, para no fomentar este tipo de prácticas, además de que procuran ser incluyentes.

“Entre todos hemos llegado a tener unos guiones que están casi perfectos para grabar, nunca llegamos a la perfección, no existe y buscarla es fastidioso, pero mantiene lo humano y las características de cada personaje”.

Trabajar en los libretos es algo pesado, reconoció; a veces fluye muy bien y alguien logra entre tres a cinco cuartillas en una hora, pero cuando no hay inspiración se tiene el apoyo de los demás.