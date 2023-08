Guaynaa se sincroniza con las juventudes

En seis años de fama, Guaynaa ha corroborado la que considera es una virtud de las nuevas generaciones: que los gustos musicales ya no se limitan a un solo género.

Junto a Mon Laferte y Los Ángeles Azules hizo una cumbia, mientras que con Sebastián Yatra y Matisse presumió su estilo pop y, aunque su especialidad es el reggaetón, también ha hecho rap, algo que sabe no hubiera podido en el pasado.

“Tengo toda la libertad de hacer lo que yo quiera, si mañana quiero hacer un disco de música pop, quiero hacer country o tango, puedo hacer lo que quiera, porque a mí nadie me puede decir qué tengo que hacer o cómo lo tengo que hacer”, afirma a El UNIVERSAL.

Guaynaa, de 30 años, es parte de la generación millennial, que ya estuvo en contacto con las redes sociales, algo que sabe le ayudó a potenciar su fama.

En 2017 comenzó su carrera cuando su éxito “Rebota” se hizo viral, pero además se dio el lujo de acuñar una palabra, “mamarre”, cuyo tema tiene hoy 572 millones de reproducciones en YouTube y sigue escuchándose en Tik Tok.

“Puede ser que alguna vez me haya sentido presionado por las tendencias, pero en estos momentos ya no; porque en estos momentos si no soy tendencia en los charts, soy tendencia en las redes”, reconoce.

El puertorriqueño ensayó para debutar en la conducción de los MTV Miaw, que se grabaron anoche y se transmiten mañana. Estos premian a lo mejor de la música, redes sociales y entretenimiento de las nuevas generaciones.

“Las redes pueden ser una gran herramienta pero también una gran arma. Yo le diría a los jóvenes que trabajen duro, que sean respetuosos y responsables porque la reputación siempre va a ser importante, si no cuidas tú tu imagen nadie lo hará, no es algo que hay que subestimar”.

Hablarle al público joven es algo que el cantante urbano se toma en serio. Durante los ensayos, en los que estuvo EL UNIVERSAL en exclusiva, contó, por ejemplo, con una profesora que le enseñaba las técnicas para presentar y hablar frente a cámara.

“Estos premios me cayeron perfecto porque básicamente es una mezcla de contenido de redes, de la viralidad y a la misma vez la música y eso soy yo”, afirma.

“Básicamente mi plataforma es esto, yo hago canciones para que la gente baile, disfrute, pero también, como muchos, me dedico a hacer contenido digital, entonces siento que estos premios me representan”.

El 4 de marzo contrajo matrimonio con Lele Pons, sobrina de Chayanne, en Miami. Foto: Instagram

Con mucho flow viral

Hace un año, se hizo viral su propuesta de matrimonio a otra celebridad, Lele Pons, en el Tomorrowland. Se casaron en marzo de este año y hoy, detalla, ella es su mejor compañía y su principal asesora: “En la cuestión de cómo aprender en las redes quien me aconseja es mi esposa, ella es un caballo, una moto, con un doctorado en las redes sociales”, detalla.

En la premiación, que se realizó en Pepsi Center, interpretó “Pa que afinken”, un tema de su nuevo material musical, con el que asegura, regresa a sus raíces en el urbano.

“Es lo bonito de la liberad musical. Hoy hago el reggaetón de la mata”, añade Guaynaa, quien no descarta adentrarse en un futuro a los corridos tumbados, junto a Peso Pluma...

“Me encantaría. De hecho, por ahí también tenemos algo con Grupo Firme, Yng Lvcas y los que se siguen sumando”.