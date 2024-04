Grettell Valdez preocupa a sus fans tras revelar que padece salmonelosis

Una vez más la salud de la actriz Gretell Valdez la ha puesto en jaque y ella comparte por lo que está pasando a través de sus redes sociales, donde luce cansada y recibiendo medicamento vía intravenosa, mientras plática que dio positivo a salmonella en unos análisis.

"Lo que más odio en la vida es enfermarme, no saben el fin de semana que pasé. Confirmado, salmonella con los estudios que me hicieron, tuve que acelerar el proceso vía intravenoso. No podía moverme, no podía llegar al hospital, entonces tuvo que venir mi doctor Coronel... la mamá de mi hermana Rubí (Cardozo) fue la que me atendió, estuvo aquí, que es médica, es la que estuvo poniéndome todos los medicamentos. Me choca enfermarme", dijo Valdez en un video.

La actriz compartió que se sometió a un tratamiento médico de manera inmediata, ya que necesita recuperar su salud cuanto antes y continuar con las grabaciones de "Juana, la virgen", pero quiso compartir con sus seguidores su estado para no preocuparlos.

Lee también Grettell Valdez cuenta cuando le amputaron parte de su dedo: "Te rompe horrible"

No es la primera vez que Gretell hace público un problema de salud, en 2018 un manicure hecho con instrumentos sin limpiar y esterilizar, provocó que debajo de su uña se alojara un peligroso virus, que corría el riesgo de derivar en cáncer, por lo que en enero del 2022 se sometió a una cirugía para amputarle una parte de su dedo; además de tomar quimioterapia y radiación, con el fin de erradicar cualquier vestigio del virus.

"La verdad es que ni se nota nada; digo, si lo ves así en perspectiva sí se ve más chiquito, me quedó como un poco chuequita (la uña), toda la huella la perdí y la mitad de la uña, gracias a Dios no tuve que perder nada más”, dijo Valdez en un encuentro con los medios a mediados de 2022.

¿Qué es la salmonella, bacteria que atacó a la actriz?

La médico cirujano, Claudia Velázquez, explicó que la salmonela o salmonella, es una bacteria que puede afectar al ser humano y que se encuentra en alimentos de origen animal o frutas y verduras que hayan sido regadas con aguas tratada.

"Hay varios tipos de salmonella, la más común y que afecta al ser humano es la llamada salmonella enterica", dijo la especialista en una charla con EL UNIVERSAL.

Esta bacteria, de acuerdo con la especialista, ataca directamente al intestino, provocando síntomas como fiebre, diarrea, dolor abdominal ente otros.

"Los animales pueden contraer la infección sin tener manifestación clínica, pero una vez infectado y si se consume su carne, las personas sí presentan síntomas. Además como son bacterias intestinales pueden expulsarse por las heces, de forma continúa o intermitente y esto va a provocar que haya una contaminación en el ambiente, por eso el humano y los animales pueden contraerla", agregó.

Aunque el paciente puede mejorar con tratamiento por antibióticos en un lapso de 4 a 7 días, en algunas ocasiones la enfermedad "puede llegar a ser tan grave que requiere de hospitalización".

Para prevenirla, la doctora recomienda el lavado de manos constante, sobre todo cuando se tiene contacto con alimentos como el pollo, carne roja y mariscos; lavar perfectamente los utensilios, y jamás almacenar las proteínas juntas.





Lee también Grettell Valdez está libre de cáncer y muestra cómo quedó su dedo