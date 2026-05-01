Marlon y Brandon, los dos jóvenes que a bordo de un yate que cuidaban soportaron la furia del huracán Otis el 25 de octubre de 2023, se han convertido en asesores y actores de cine.

Y eso porque su historia, que fue dada a conocer en su momento por el diario español El País, sirvió de inspiración para un filme de Netflix que está ahora en posproducción bajo el título Contra el huracán.

Ambos estuvieron en el rodaje realizado en los Estudios Churubusco supervisando lo que se filmaba, a fin de que fuera tal cual lo que experimentaron durante esa jornada, que prácticamente destrozó gran parte del puerto guerrerense y causó la muerte de más de 60 personas, casi la mitad de ellos marineros.

Otis fue un fenómeno categoría 5, la más alta de la escala Saffir-Simpson, con vientos de más de 252 kilómetros por hora.

“(Los dos sobrevivientes) fueron asesores, pero también salen en la película en una escena importante. Por más que estudiamos y vimos materiales (de ese momento), ellos estuvieron dentro del huracán, así que es un homenaje a esa proeza de haber sobrevivido”, comenta Jorge Michel Grau, director del largometraje.

Contra el huracán es protagonizada por Benny Emmanuel (La CQ) y Kristyan Ferrer (Guten tag Ramón). En el elenco también se encuentran Mónica del Carmen (Año bisiesto), Andrew Leland (Gringo Hunters) y Gonzalo Vega Jr. (Dinastía Casillas).

Para filmar Contra el huracán se ocupó un foro de los Estudios Churubusco donde se montó un estanque de 200 metros cuadrados y dos yates, uno de ellos “partido” para camerinos y cubierta, así como ventiladores.

“La idea no era desperdiciar nada (de agua), así que se utilizó un sistema de recuperación para que se reutilizara. Se usó en el sistema de drenaje y de cisternas del estudio y se mandó también a varios parques para su riego”.

Se espera que la película sea estrenada este mismo año.

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