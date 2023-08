Gomita se sube a las piernas de Palazuelos: “Estamos en horario familiar”, dice él

El “Hotel VIP” ya se estrenó y de qué manera la hizo, luego de que la influencer Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita mostrara la fascinación que le inspira Roberto Palazuelos, el anfitrión del reality, ya que se subió a sus piernas y le dio un beso.

Esto ocurrió durante la transmisión del programa en el Canal 5 en donde el “Diamante negro” dio la bienvenida a este show de encierro, que tiene la participación de 16 famosos, quienes podrán ser huéspedes y staff, los cuales son vigilados las 24 horas.

“Antes que nada, gracias por acompañarnos, en esta experiencia que hoy comienza y que será algo muy interesante, nos vamos a divertir muchísimo”, comentó Palazuelos en este que representa su regreso a la televisión.

El empresario hotelero informó que, cuando el proyecto estaba iniciando, las empresas implicadas evaluaron los perfiles que irían más ad hoc para aparecer en el programa, percatándose de que no existían ni artistas, ni deportistas, ni cantantes que fueran hoteleros de verdad, indicó quien se dijo involucrarse en la experiencia.

“Este papel requiere un conocimiento de la hotelería porque no sólo vamos a ver la destreza física, ni mental a la que se van a enfrentar a muy altas temperaturas, sino que también van a tener una evolución en el arte de la hotelería, en alimentos y bebidas, recepción, limpieza, presentación personal”, añadió.

Desde un inicio del reality, Gomita dijo “yo voy por Bobby Palazuelos, según el conductor de la gala Luis Caballero, el Potro", quien le preguntó al empresario si le daría o no entrada a la celebridad de internet.

Él respondió que la llevaría a Cancún y de inmediato ella respondió ante la cámara “soporten”, mientras que el actor le contestó bromeando: “ponte tu bikini y de aquí nos vamos”.

Palazuelos comentó que nunca durmió en la mazmorra, sino en un camerino “muy bonito” al lado del hotel, que tenía una ventana que daba justo a las habitación de los participantes.

Y mientras el empresario hacía esta declaración, Gomita se levantó de su asiento y caminó directamente donde estaba Roberto Palazuelos.

“Podía dormir conmigo, pero no quería”, dijo la youtuber, mientras se sentaba en las piernas del conductor y los demás presentadores les pedían a coro que se dieran un beso.

Y aunque sí hubo beso, sólo fue un beso de mejilla, lo que no fue menos emocionante para Gomita que indicó: "No me voy a lavar la boca en tres años”, pero él comentó sonriendo “estamos en horario familiar”.

Gomita siguiendo el juego expresó: “jefa, se armó, ya tenemos hotel”, tú despreocúpate”.



