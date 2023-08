Decepcionados de Wendy Guevara, fans rompen y queman playeras con su rostro

Tal parece que la relación entre Wendy Guevara y sus fans comienza a tornarse tóxica pues, mientras la mayoría de su "fandom" celebraba su triunfo dentro de "La casa de los famosos México" en la Zona Rosa y el Ángel de la Independencia, un pequeño grupo de seguidores se enfureció con ella, debido a que, al abandonar las instalaciones de la casa para trasladarse al estudio de grabación, donde la esperaba Galilea Montijo, la influencer no se tomó un minuto para acercarse a las personas que la esperaban con la esperanza de interactuar con ella, lo que desató su furia.

Wendy Guevara ya cobra los estragos de la fama pues, si bien, antes de participar en el reality show, ya era muy conocida y querida en las redes sociales, su aparición en el programa de Televisa le permitió llegar a otros públicos. Sin embargo, entre más se coloca en el foco de los reflectores, su imagen es puesta bajo la lupa del escrutinio público. Tal es el caso de las y los fans que la esperaban el pasado domingo, desde horas antes de que comenzara la gala de la final, en las inmediaciones de la casa, ubicada en Huixquilucan, Estado de México, con la esperanza de retratarse a su lado.

Y aunque el cariño de los fans que la esperaban fue evidente, pues hasta portaban playeras con el rostro de la influecer de 30 años, este se convirtió rápidamente en disgusto, pues se sintieron decepcionados que, luego de esperar por horas, Guevara no tuvieron ningún gesto para con ellos, pues pasó a su lado como si no se encontraran allí, por lo que algunas de las personas comenzaron a romperar sus camisetas, tirarlas al suelo, pisarlas y hasta encenderlas con fuego.

"Quémala, Quémala, Quémala", repetían. "Niños se quedaron esperando... no se valió Wendy que le hicieras caso a la productora y ¡te escondieras de tu público!", dijo una señora, visiblemente molesta. "No se vale, Wendy. Tu público está enojado", expresó otra de las personas presentes.

Entre los comentarios que hay en este video, publicado en TikTok, usuarias y usuarios cuestionan el comportamiento de la originaria de León, Guanajuato, reprochándole que fue por los votos de sus seguidores que se hizo acreedora de los 4 millones de pesos que constaba ganar el primer lugar del reality, producido por Rosa María Noguerón.

Pero esto no es todo lo que ha sucedido entre Wendy y sus fans que, preocupados la forma en que la influencer destinara su dinero, le han expresado en redes sociales que Marlon Colmenares no le conviene, al sugerir que sólo está cerca de ella por el interés de sacar provecho del dinero que Guevara ha cosechado, ya no sólo con su triunfo dentro del programa, sino a lo largo de los años en sus proyectos en redes sociales, situación que ha disgustado a la famosa, que le pide a sus fans que no traten de controlar su vida.



melc