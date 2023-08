El actor David Ostrosky muere a los 66 años

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) dio a conocer que el actor David Ostrosky perdió la vida, pues fue miembro de esta sociedad y aunque, en dicho comunicado, no se dio a conocer los pormenores de su deceso, fue en abril de este año cuando dio a conocer que se retiraría de la actuación temporalmente por el tumor que le había sigo detectado en uno de sus brazos, el cual le causaba un intenso dolor.

Hace unos minutos, en la cuenta oficial de Twitter de la ANDI, se compartió una publicación donde se hacía de conocimiento público el deceso del actor que, desde hace unos meses, tuvo que enfrentarse a una grave intervención quirúrgica que implicó la amputación de uno de sus brazos, debido a un tumor que lo aquejaba en la área antebraquial del que tuvo conocimiento que padecía desde diciembre del año pasado.

La @ANDIMexico comunica el sensible fallecimiento del socio intérprete David Ostrosky.



Recordado por sus actuaciones en grandes telenovelas como El vuelo del águila y La antorcha encendida, su último trabajo fue “Vencer la ausencia”.



Descanse en paz. pic.twitter.com/DB8kPkvM4p — ANDIMEXICO (@ANDIMexico) August 17, 2023

Y aunque Ostrosky se sometió a un tratamiento de quimioterapia, los resultados no fueron favorecedores, por lo que su parte médico tuvo que recurrir a la extirpación de la extremidad. De hecho, este fue el motivo por el que el actor tuvo que abandonar el personaje que daba vida a Homero Funes, en "Vencer la ausencia", pues la molestia que le causaba su condición le impedía cumplir con sus compromisos laborares de forma efectiva.

Fue a finales del 2022 cuando el actor habló abiertamente de su dolencia, agradecido que sus doctores le indicaran que se trataba de un tumor benigno, lo que quiere decir que no se extiende de forma agresiva, como ocurre con los tumores cancerosos.

Ostrosky hablaba así de su padecimiento hace tan sólo nueve meses, en una entrevista para Televisa:

"Lo que me dolía era el brazo, y los doctores me decían que era el cuello, hasta que un doctor me dijo: ´-El dolor de tu brazo no es del cuello, tienes que irte a hacer una resonancia en el brazo´. Yo traigo un tumor en el brazo, agradezco muchísimo a la vida que sea en el brazo y no en algún órgano en donde te afecte”.

De hecho, el actor no faltó a ninguno de sus llamados, pese a que la molestia del brazo ya lo aquejaba, sino hasta que la intensidad del dolor lo inhabilitó: “Un día ya no podía moverme, hablé con Rosy Ocampo y le dije_ ´-No puedo moverme, estoy aquí en mi casa, no puedo ir al llamado´”, dijo.

Su compromiso con su profesión lo reflejó a lo largo de más de tres décadas en el mundo de la televisión, pues Ostrosky debutó en las telenovelas en la producción "Principessa" (1984), a partir de ahí apareció en 47 telenovelas de Televisa, siendo "Vencer la ausencia" (2022) su última participación en los melodramas mexicanos. Sin embargo, su carrera comenzó en el teatro, en la que fungió como actor director de escena.



