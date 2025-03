Agradecida es como se siente Geraldine Bazán por la aceptación que su personaje, Paula Escalante de Portilla logró en la telenovela “Las hijas de la señora García” que protagoniza María Sorté y que mañana llega a su fin por "Las estrellas".

Geraldine se reconoce también sorprendida porque recibe mensajes relacionados con su interpretación de villana desde países en los que no se ha transmitido la novela.

“La historia cautivó y no sólo al público de las telenovelas, también a esas personas que hace mucho no las veían y a generaciones mucho más jóvenes que no ven televisión abierta, pero que sí la siguen a través de las redes sociales, antes sólo sabíamos que gustaba porque la gente nos lo decía en la calle, pero ahora las redes hacen todo mucho más grande, de repente me escribe gente de Dinamarca, España o Chile y me quedo impresionada”, dice la actriz.

“Las hijas de la señora García”, producción de José Alberto Castro narra las peripecias de una madre ambiciosa que hace lo posible porque sus hijas tengan acceso a una vida alejada de la pobreza en la que crecieron, de la trama dice Bazán que captó la atención de la audiencia por lo bien escritos que están los personajes, como el de ella.

“Tuvimos la fortuna de tener a una Ofelia García interpretada por María Sorté, o a Guillermo García Cantú que saben tanto de este oficio. Yo disfrutaba tanto mis escenas con María porque están muy bien delineadas, además tenemos muy buena química, es una maravillosa actriz por eso las escenas entre Paula y Ofelia eran muy divertidas, nos podíamos decir lo que se nos ocurriera en ese momento y al final la gente nos decía que le encantaban estos encuentros, eso significa mucho para mí en cuanto a aprendizaje. Con García Cantú en las escenas que tenía con él eran intensas, a veces me sentaba sólo a verlo y a aprender de ver a los grandes interpretando sus personajes y de ver con qué respeto se manejan hacia su trabajo y hacia el resto del equipo”.

Sin embargo, aunque la telenovela se ha colocado en los niveles más altos de audiencia Geraldine confesó que las personas más cercanas a ella, como sus hijas, o su mamá no la ven.

“Las niñas no ven la televisión porque la novela pasa justo a la hora en las que en la que están en la bañadera, pero sí ven lo que pasa en TikTok, porque es el medio por el que se enteran de las cosas los más chavitos. Mi hija más pequeña (Alexa Miranda) llega a mi cuarto cuando puedo ver la novela en mi casa y me dice ‘¡y ahora qué estás haciendo Paula Escalante de Portilla!’, y la grande (Elissa Marie) me dice que en redes hay mucha gente a la que le choca el personaje y me pregunta si no me lastiman esas cosas y le digo que no, que al contrario, que a mí me da mucha satisfacción porque al final el personaje no funcionaría y no sería tema para la gente si estuviera mal hecho. Mi mamá pues no me dice mucho, sé que la ve y sé que es fan, siempre ha sido un apoyo increíble, pero al final el trabajo es el mío y la novela la hago yo”.

Señaló además que otro aspecto por el que cree que la telenovela funcionó es que hay un poco de esa señora García en las casas de quienes ven la novela.

“Es un personaje con el que creo que la gente no está muy de acuerdo en su manera de actuar, pero conforme avanza la historia se justifica y lo cierto es que como todos los papás es una mamá que pelea como leona por sus hijas, para ayudarlas, para que salgan adelante, creo que también en la sociedad mexicana tenemos estas mujeres, madres de familia que han sacado a sus hijos adelante solas, a las que les ha tocado enfrentarse al mundo, sacar sustento para sus hijos y defenderlos contra viento y marea y obviamente yo como mamá también haría todo eso y más por mis hijas”.

Reconoció que ejercer la tarea de ser madre o padre no es fácil y por ello suelen cometerse errores en la crianza de los hijos.

“Es cierto es que a veces te equivocas, como todos, pero siempre he dicho que no hay paternidad y maternidad perfectas, seguimos aprendiendo en la vida porque antes de ser papás somos seres humanos y podemos reaccionar de distinta manera ante cualquier situación, entonces a partir de este principio de que no hay maternidad ni paternidad perfectas hacemos lo que creemos qué es lo mejor para nuestros hijos aunque nos equivoquemos también”.

rad