Georgina Rodríguez llama la atención con cada uno de sus looks. La argentina nacionalizada española no solo se destaca en las redes por su estilo de vida lujoso, sino que también lo hace por sus looks, los cuales siempre terminan imponiendo tendencia.

En su último posteo, la pareja de Cristiano Ronaldo se animó a lucir un minivestido gris, que a simple vista parecería como engomado. Con esta imagen, en la que posa con una botella de agua, Georgina Rodríguez publicita la marca "Ursu 9", uno de los negocios del jugador del Al-Nassr F. C. de la Liga Profesional Saudí.

Georgina Rodríguez se llevó todas las miradas con minivestido.

El look de Georgina, aprobado por su estilista Dav Martens, se completa con una chaqueta de jean y botas bucaneras en color marfil.

En los comentarios, muchos de ellos en árabe, sus seguidores destacan su belleza y algunos aseguran que "es mejor que Antonella", en alusión a la esposa de Leo Messi, considerada la primera dama del fútbol mundial. "Detrás de cada gran hombre en realidad hay una mujer", "Hermosa como siempre toda una dama,te felicito de corazón por tu linda belleza humildad esa hermosa familia que dios siempre los bendiga un abrazo desde madrid", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Georgina Rodríguez se llevó todas las miradas con minivestido.

Ursu 9, el nuevo negocio de Cristiano Ronaldo

Hace tan solo unos días, el astro portugués lanzó su marca de agua embotellada "Ursu 9", la cual es presentada como "un agua mineral natural con un alto contenido alcalino (9ph) que ayuda a compensar la acidificación del organismo, con el fin de recuperar la vitalidad orgánica y la sensación de bienestar".

Según se puede leer en la cuenta oficial de "Ursu 9" en las rede sociales, el agua proviene de un manantial ubicado en la localidad de El Oso en la provincia de Ávila, España.

El futbolista presentó Ursu 9, su nueva marca de agua embotellada.

"Elegir URSU, es elegirme a mí! Es elegir estar bien física y mentalmente cada día. Es elegir la salud, el equilibrio. Es levedad", escribió Cristiano en uno de los posteos de la marca.