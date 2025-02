La escena fue devastadora: El oscarizado actor estadounidense Gene Hackman, de 95 años, y su esposa, Betsy Arakawa, una pianista de 63 años, fueron hallados muertos en su domicilio en Nuevo México, junto a ellos su perro.

El sheriff del condado de Santa Fe, Adan Mendoza, indicó que la pareja fue hallada sin vida el miércoles por la tarde y que no había indicios inmediatos de que se tratara de un crimen.

La pareja se conoció en un gimnasio de California a mediados de la década de 1980, el actor estuvo casado primero con Faye Maltese, su unión duró 30 años, de 1956 a 1986.

De ese primer matrimonio del actor nacieron tres hijos: Christopher Allen, Leslie Anne y Elizabeth Jean. Con Betsy no tuvo hijos, se casaron en 1991 y se establecieron su hogar en Santa Fe, donde llevaron una vida muy tranquila, en la intimidad del bosque y alejados del glamour de Hollywood, donde el actor perteneció por décadas.

El nido de amor de Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa

La casa de la pareja está en una comunidad cerrada justo a las afueras de Santa Fe, la capital de Nuevo México.

Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa tenían una propiedad que originalmente era una construcción de los años 50 que había estado abandonada según el arquitecto Stephen Samuelson; la propiedad fue destacada en la revista "Architectural Digest" en 1990.

El hogar se transformó en un espacio moderno con un diseño que fusionaba los estilos pueblo, colonial y barroco español, ahí, la pareja llevaba una vida muy relajada y tranquila la cual compartieron con varios perros, incluidos dos pastores alemanes.

La entrada a la comunidad cerrada donde el actor Gene Hackman, su esposa Betsy Arakawa y su perro fueron encontrados muertos en su casa se muestra el jueves 27 de febrero de 2025 en Santa Fe, Nuevo México (Foto AP/Roberto Rosales)

De acuerdo a The New York Times, en 1999, adoptaron un tercer perro que, curiosamente, fue encontrado durante el rodaje de "The Replacements" (Los sustitutos) en Baltimore. Hackman adoptó a uno de los perros, llamado “Gene”, en honor a él mismo y a su compañero de reparto Keanu Reeves.

La pareja disfrutaba ver DVDs que Arakawa alquilaba, les gustaba ver maratones de comedia o disfrutar de películas de bajo presupuesto.

“Nos gustan las historias sencillas que consiguen producir algunas de las pequeñas películas de bajo presupuesto”, afirmó Hackman en una entrevista para "People".

Los agentes del orden hablan frente a la casa del actor Gene Hackman el jueves 27 de febrero de 2025. Hackman y su esposa Betsy Arakawa fueron encontrados muertos en la casa un día antes. (Foto AP/Roberto Rosales)

Hackman se mudó a la zona en los años 80, donde a menudo se le veía por la ciudad y sirvió como miembro de la junta del Museo Georgia O’Keeffe en los años 90, según el periódico local, The New Mexican.

De estas dos últimas décadas no hay casi imágenes de la pareja, y todos los medios ilustran hoy la noticia de su muerte con fotografías antiguas de alguna de sus últimas apariciones públicas, pues tampoco tenían redes sociales, cuidaban mucho su intimidad.

