Ganadores de los MTV se solidarizan

Desde el baño de su casa Drew Barrymore recibió el premio como Anfitriona durante los MTV Movie & TV Awards 2023.

La actriz fue considerada parte del boicot provocado a la premiación anual después de que, con Jamie Lee Curtis, renunció a su participación como conductora del show. Ambas apoyan la huelga de guionistas que se lleva a cabo en Hollywood desde el 2 de mayo.

Drew Barrymore ganó como Presentadora, Foto: Especial

Es la primera huelga en la era de streaming y esta premiación fue también el primer estrago visible en televisión, que obligó a los organizadores a convertir el evento en un programa de clips de recuerdos de premiaciones anteriores.

“Quiero agradecer a Cristina y Chelse porque son guionistas asombrosas y esto definitivamente es gracias a ellas”, dijo Barrymore en un video y ya en pijama desde su hogar.

El evento que premia a lo mejor del cine y la tv estaba planeado para llevarse a cabo en vivo desde Santa Mónica, sin embargo, en los primeros días de mayo los miembros del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA) dejaron de trabajar en protesta por no llegar a un acuerdo con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP), misma empresa que representa a estudios de streaming como Disney, Netflix, Amazon y Paramount para tener en los próximos tres años mejores condiciones laborales.

Scream VI se llevó el premio como Película, Foto: Especial

Durante la entrega a varios ganadores demostraron también su solidaridad.

Pedro Pascal, protagonista de la serie The last of us, fue el más premiado con tres galardones: Héroe, Dúo (con Bella Ramsey) y Serie; durante su último discurso aprovechó para hablar al respecto.

“Todos le agradecemos a HBO y estamos en solidaridad con ustedes los guionistas que luchan por mejores salarios, los queremos”, expresó el chileno.

También la actriz Jennifer Coolidge, honrada con la estatuilla a Genio de la comedia y uno más por actuación más aterradora, destacó el trabajo de los escritores con la frase: “Los guiones son todo”.

“Toda gran comedia empieza con grandes escritores y siento que como un orgulloso miembro yo no podría estar aquí esta noche si no trabajara con mis hermanos y hermanas que se manifiestan por tarifas justas”, dijo la protagonista de la serie The white lotus.

Momento musical para el tema “Come back home", Foto: Especial

El elenco de RuPaul’s Drag Race: All Stars primero celebró la inclusión que su show le aporta a la industria y después mostró su apoyo.

“Nosotras las reinas apoyamos a los escritores guionistas en su huelga”, señaló Jinkx Monsoon.

Otros de los ganadores fueron Tom Cruise con el premio al Performance por Top Gun: Maverick y para agradecer apareció desde un avión de combate; Joseph Quinn como Revelación de Stranger things, y Jenna Ortega por Merlina, Adam Sandler por su participación en Misterio a la vista 2 y Las Kardashian por Docureality.