Galilea Montijo habla de su romance con Isaac Moreno y aclara que no es un "chavito" como todos piensan

Por primera vez Galilea Montijo habló acerca del nuevo romance que tiene, a poco tiempo que anunciara su separación de Fernando Reina, ya que en fechas recientes fue vista tomada de la mano del modelo español Isaac Moreno en una playa de Quintana Roo.

“Yo se los dije desde el primer día, me verán saliendo con uno, con otro, lo que sí es que no está padre, luego que empiecen inventar historias de que es infiel, que inventen historias”, señaló a los medios de comunicación.

La conductora del programa “Hoy” dejó en claro que en la historia entre su exmarido Fernando Reina y ella no hay cosas raras y, en cambio, expresó que tienen un hijo en común que los mantendrá unidos, de la misma manera que "la Gali" seguirá velando por los dos hijos del empresario, producto de su primer matrimonio, a quienes les guarda un gran cariño, pues los ve como sus propios hijos.

Lee también: Fans de Luis Miguel acampan afuera de la Arena CDMX en busca de los boletos para sus conciertos

“Siempre va a ser el padre de mi hijo y sus hijos siempre van a ser míos, ante todo siempre hay respeto y no está padre inventar historias”, mencionó en una breve charla que tuvo en una de las puertas de Televisa San Ángel.

Comentó que las fotos que circularon hace poco, donde aparece acompañada de su galán no son tan actuales, ya que ese momento era cuando se acababan de conocer, pero reconoció que en la actualidad siguen teniendo citas.

“Me encantan que ponen una fotografía cuando nos conocemos, dije: ´-Qué guapo chavo´. pero ahí nos conocimos, pero no es de: ´-Hola, mucho gusto, eres mi amante, vamos a salir”, aclaró.

Entre las y los presentes, hubo alguien que le expresó a Montijo que tenía respondió: “Eso siempre y la queso”. Además expresó sentirse contenta, por el hehco de que se siguen conociendo, pues está en la espera que se dé algo más formal. “Si no se da les dije el otro día ‘ay muchachos me divorcié, no me capé”.

Lee también: Caso Pablo Lyle: desestiman demanda civil contra el cuñado del actor

Finalmente manifestó su inconformidad de que las personas critiquen cuando una mujer quiere rehacer su vida, pero cuando un hombre hace lo mismo hasta lo felicitan.

“No está padre que si un hombre si se divorcia, anda con alguien se lo aplauden, no está padre que a una como sociedad la sigan tachando porque te divorcias y sales con alguien, perdón, también tenemos derechos las mujeres, tenemos derecho igual que a los hombres, no es un chavito tiene 42 años y si fuera más chavito, ¿qué tiene?”, respondió sonriendo antes de que se regresará a las instalaciones de la televisora.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más

melc