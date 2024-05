Galilea Montijo, Andrea Escalona y Andrea Rodríguez sí tuvieron altercado en "Hoy": revelan detalles

La versión de que Galilea Montijo y Andrea Escalona habían tenido una fuerte discusión en el foro del programa "Hoy" circuló cono fuerza en la semana, Paul Stanley y Andrea Legarreta fueron cuestionados al respecto pero negaron estar enterados, Legarreta, incluso, reaccionó molesta cuando la prensa la cuestionó al respecto y dijo que se "tenían pruebas, las sacaran".

Se dijo que cada vez la relación entre Montijo y Escalona era más insostenible porque supuestamente se llevan muy mal, y que en esta reciente discusión habrían gritaron tanto que "todos se enteraron" y algunos medios hasta manejaron la versión de que las conductoras habían llegado hasta los golpes.

Andrea Escalona, de 37 años, es la hija de la fallecida productora de "Hoy" Magda Rodríguez y sobrina de Andrea Rodríguez, actual productora del matutino de Televisa, mientras que Galilea Montijo, de 50 años, conduce el programa desde 1999.

Lee también: Galilea Montijo reacciona a las críticas por los años que le lleva a su novio

¡Qué pasó entre Galilea Montijo y Andrea Escalona?

El altercado fue en realidad entre Galilea Montijo y la productora Andrea Rodríguez, así lo confirmó Montijo cuando la prensa le preguntó, dijo que más que un pleito o altercado suelen existir puntos de vista diferentes, algo normal, sin embargo precisó que nunca ha hablado mal de un productor, y enalteció el cariño que tenía por Magda Rodríguez, hermana de Andrea.

"Con ella (Andrea Rodríguez), hemos traspasado de convivir afuera del programa, aquí ya hemos tenido la fortuna de conocernos más allá de un programa, siempre estaré agradecida... y que han sucedido de que 'yo no estoy de acuerdo, yo sí, yo no', imagínate, nos vemos más que nuestra propia familia, claro que no siempre vamos a estar de acuerdo en todo como conductores; con Andrea Rodríguez siempre le voy a estar muy agradecida", reiteró.

Andrea Rodríguez, quien asistió a Teatro en Breve acompañada de su sobrina Andrea Escalona, admitió que sí hubo un altercado en "Hoy" y que alguien de la producción filtró la información.

Andrea Escalona, hija de Magda Rodríguez, ex productora de "Hoy", fallecida en 2021.

Escalona comenzó externando su agradecimiento a "la señora Galilea Montijo", por el apoyo que le dio cuando murió su madre Magda Rodríguez, y aseguró que tiene claro cuál es su lugar dentro del programa.

"Entiendo muy bien el organigrama, entiendo muy bien cuál es mi lugar en la mesa, y entiendo y respeto a una estrella,a una trayectoria, cada quién tiene su lugar", expresó antes de ser interrumpida por su tía Andrea, quien salió a su defensa.

"Alguien de la producción contó algo, que sí sucedió algo pequeñísimo, un altercado, como suceden miles de altercados entre Galilea y yo, de esas estupideces, pero híjole, si les contara lo que pasa diario seríamos portada toda la semana muchachos, son detalles que nos pasan diario, diferencias de todos los días", dijo,

Rodríguez mostró un video en el que dice, se ve cómo entre ella y Galilea no hay odio, todo bien, y precisó que "fue una diferencia, mía, de yo decirle algo, un comentario y no pasó nada , simplemente fue de 'pueden venir para acá' platicamos y ya, fue todo".

Escalona remató diciendo que sí pudieron haber diferencias pero nunca como se está contando, tan exagerado, pues siempre ha prevalecido el respeto, el amor y la tolerancia.

En la cuenta de Instagram de Andrea Escalona, muchos cibernautas le aplauden el que supuestamente "puso en su lugar" a la "diva de Galilea Montijo".

"Escalona no te dejes de Gali porque igual es empleada y todos somos iguales". "Escalona no te dejes de la Gali y la sra regañeta, acúsalas con tu tía. Ma'pos estás qué se creen".

rad