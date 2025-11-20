Más Información

Retrato de Klimt que salvó a su protagonista de los nazis bate récord al subastarse por 236 millones

Ni fecha ni detalles para las acciones culturales del Plan Michocán

“En EU y México hay amenazas contra el orden democrático liberal": Ian Buruma

Anuncian actividades para la quinta edición del encuentro de arte textil Original en Los Pinos

Mejorarán 12 museos y 46 zonas arqueológicas con motivo del Mundial 2026

Facultad de Filosofía, Senado y Asociación Filosófica de México preparan conversatorios por el Día de la Filosofía

Gala Montes no suelta los guantes desde su pelea con Alana Flores. Asegura estar feliz de ser “pionera” en este tipo de eventos en México y ya espera nueva rival.Y aunque entiende que las reglas del box no lo permiten, su sentido del humor no falla: de ella dependiera, se subiría al ring con Adrián Marcelo sin pensarlo. “Me sirvió muchísimo a nivel personal”, dice. Mientras otras temen despeinarse, Gala ya pide la siguiente campana contra su peor rival.

“Mirreyes vs Godínez” tendrá Navidad… bajo llave

La franquicia “Mirreyes vs Godínez” sigue sin vacaciones. Su nueva entrega, ahora con espíritu navideño, llegará en diciembre, pero envuelta en total hermetismo.

La historia retoma a los personajes justo después del desastre en Las Vegas, que en la cinta pasada reunió a más de medio millón de espectadores. Esta vez, sin embargo, el estreno será directo en streaming. Los fans ya se preparan para otro round entre Mirreyes, Godínez y drama navideño premium.

El cuarto filme de Mirreyes vs Godínez tendrá nueva entrega. Foto: VIDEOCINE
Erika Buenfil puede con la menopausia, pero no con que su hijo salga de casa

Erika Buenfil tiene una nueva preocupación que no tiene nada que ver con los achaques de la edad ni con los problemas de pareja: su hijo Nicolás, de 20 años, podría abandonar pronto la casa materna. Durante la alfombra roja de la obra “Qué desastre de función”, la actriz habló de todo, desde tips de belleza y cirugías hasta de la menopausia, que aseguró no ha sido terrible para ella. Pero cuando le preguntaron si está lista para enfrentar el “nido vacío”, de inmediato dijo que ya había hablado mucho y se retiró. Le guste o no, Nicolás ya trabaja en TelevisaUnivision y podría independizarse en cualquier momento.

