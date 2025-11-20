Gala Montes no suelta los guantes desde su pelea con Alana Flores. Asegura estar feliz de ser “pionera” en este tipo de eventos en México y ya espera nueva rival.Y aunque entiende que las reglas del box no lo permiten, su sentido del humor no falla: de ella dependiera, se subiría al ring con Adrián Marcelo sin pensarlo. “Me sirvió muchísimo a nivel personal”, dice. Mientras otras temen despeinarse, Gala ya pide la siguiente campana contra su peor rival.

Lee también "Frankenstein" de Del Toro revive la Cineteca (y podría destronar al campeón del año)

“Mirreyes vs Godínez” tendrá Navidad… bajo llave

La franquicia “Mirreyes vs Godínez” sigue sin vacaciones. Su nueva entrega, ahora con espíritu navideño, llegará en diciembre, pero envuelta en total hermetismo.

La historia retoma a los personajes justo después del desastre en Las Vegas, que en la cinta pasada reunió a más de medio millón de espectadores. Esta vez, sin embargo, el estreno será directo en streaming. Los fans ya se preparan para otro round entre Mirreyes, Godínez y drama navideño premium.

El cuarto filme de Mirreyes vs Godínez tendrá nueva entrega. Foto: VIDEOCINE

Erika Buenfil puede con la menopausia, pero no con que su hijo salga de casa

Erika Buenfil tiene una nueva preocupación que no tiene nada que ver con los achaques de la edad ni con los problemas de pareja: su hijo Nicolás, de 20 años, podría abandonar pronto la casa materna. Durante la alfombra roja de la obra “Qué desastre de función”, la actriz habló de todo, desde tips de belleza y cirugías hasta de la menopausia, que aseguró no ha sido terrible para ella. Pero cuando le preguntaron si está lista para enfrentar el “nido vacío”, de inmediato dijo que ya había hablado mucho y se retiró. Le guste o no, Nicolás ya trabaja en TelevisaUnivision y podría independizarse en cualquier momento.

Lee también Sergio Mayer no tiene talento, dice su propio hijo