CIUDAD DE MÉXICO, abril 30 (EL UNIVERSAL).- Con 18 años, Gal Gadot se convirtió en la mujer más bella de Israel al ganar el Certamen de Belleza y con el cual representó a su país en la versión Miss Universo de 2004. Su carisma lo demostró desde muy joven y gracias también a su talento cinco años después llegó a la pantalla grande dentro de la franquicia de "Rápidos y Furiosos".

Gal Gadot Varsano nació en Petaj Tikva, Israel, el 30 de abril de 1985. Desde muy chica comenzó a participar en concursos de belleza, en parte por la obsesión de su madre de que su hija fuera famosa.

Tras participar en Miss Universo, comenzó a modelar para marcas como Gucci y Huawei, pero tuvo que hacer una pausa para hacer el servicio militar y posteriormente estudió derecho y relaciones internacionales.

En 2016 entró a Universo de DC donde comenzó a interpretar a "Wonder Woman"; primero en la cinta "Batman v Superman: Dawn of Justice" y un año después salió su película en solitario, cinta que a diferencia de su primer aparición que sufrió duras críticas por los fans de estos personajes, Gadot logró convertir en un éxito de taquilla inmediato.

El carisma de Gal Gadot se vio reflejado en pantalla y en las ganancias de la franquicia que le valieron seguir con el papel en las siguientes cintas "Justice League", "Wonder Woman 1984", "Zack Snyder's Justice League" y en un par de cameos en "Shazam! Fury of the Gods" y en "The Flash".

Pero los súper héroes no han sido todos los papeles que ha personificado la israelí, también se incluyen "Death on the Nile", "Red Notice", "Keeping Up with the Joneses" y "Criminal".

A diferencia de otros actores que quieren renunciar a sus personajes más representativos, Gal Gadot se muestra muy agradecida y dispuesta a interpretar a la "Mujer maravilla" las veces que sean necesarios. De hecho, en sus redes sociales aseguró: "He estado muy agradecida por la oportunidad de interpretar a un personaje tan increíble e icónico. Y más que nada estoy agradecida por ustedes. Los fans. No puedo esperar a compartir su próximo capítulo con ustedes".

Con 38 años de vida, que cumple este 30 de abril, Gal Gadot sigue abriéndose camino en la actuación y el modelaje y vaya que aún tiene mucho que dar.