Gael García conoció bien a Verónica Echegui. Protagonizaron juntos la película Me estás matando Susana en 2016. Ayer, el actor mexicano despidió consternado a la actriz española, fallecida a los 42 años.

“Qué tristeza saber que te nos adelantaste al cosmos, querida, Verónica Echegui —compañera—, abrazo a tus seres queridos, a tu familia, a todo lo que más quisiste, qué fortuna a haber jugado a ser actores contigo, te mando un suspiro a donde quiera que estés”.

Verónica Fernández de Echegaray, más conocida como Verónica Echegui, falleció en Madrid a causa de un cáncer, confirmó la Unión de Actores y Actrices de España.

La actriz destacó por su versatilidad, su capacidad para dar vida a personajes complejos y auténticos y su riesgo escogiendo proyectos.

Además de intérprete, tenía talento para contar historias: en 2022 ganó el Goya a Cortometraje de ficción como directora, guionista y coproductora de Tótem Loba.

Poca gente del cine español sabía de su enfermedad, por la que estuvo hospitalizada en los últimos días, y su fallecimiento provocó conmoción entre sus compañeros.

Verónica saltó a la fama con su papel protagonista en Yo soy la Juani (2006), el drama de Bigas Luna que le valió una nominación al Goya a la Actriz revelación.

E l gran amor de la intérprete fue el actor Álex García. Se conocieron en 2010 durante el rodaje de la película Seis puntos sobre Emma.

Su última publicación en redes fue el 15 de junio, promoviendo la serie A muerte.

