Gaby Spanic relata la incómoda experiencia que tuvo al llegar al aeropuerto de Ciudad de México

La actriz venezolana Gaby Spanic no dudó en alzar la voz cuando consideró que se le trató injustamente, como sucedió ayer 22 de julio a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, tras su estancia en Miami.

La protagonista de “La Usurpadora”, quien viajaba con su hijo Gabriel, usó sus redes sociales para denunciar supuestos "malos tratos" que sufrió debido a dos paquetes de cigarrillos que había comprado en Estados Unidos e intentó ingresar al país

En un video compartido en Instagram, Spanic, claramente molesta, explicó que el personal de la terminal le quería cobrar 600 dólares, aproximadamente 10 mil 897 pesos mexicanos, por una de las cajetillas de cigarrillos. Además, se escucha a Spanic quejarse fuertemente de que las mismas personas le habían retirado su pasaporte.

“Dénme mis documentos. Me los tienen que dar”, exige la actriz.

Spanic detalló que llevaba únicamente dos paquetes de cigarros, por lo que consideraba que la multa era excesiva y se negó a pagarla, afirmando:

“No voy a pagar 600 dólares (...) explíqueme porque siento que me están maltratando. Están abusando de mí”.

Durante el clip, se oye a su hijo de 17 años tratando de calmarla y mediar en la situación. Por otra parte, se le informó a Spanic que había recibido otra penalización por grabar en una zona prohibida del aeropuerto.

De igual manera, el personal le comentó que para "abandonar" los cigarrillos debía completar un trámite en una oficina ubicada en otra área. Para ello, necesitaban sus documentos. Sin embargo, Spanic insistió en que no se le había informado sobre este procedimiento y que simplemente le habían quitado su pasaporte.

Al salir de la revisión de equipaje, la famosa se encontró con la prensa y denunció: "Me maltrataron esta gente de aduanas".

La actriz agregó que, al fumar cigarrillos sin nicotina que no venden en el país, debía pagar impuestos adicionales. “Yo estoy ignorante de esa cosa y me están obligando a… Ahí me dejaron esperando más de media hora y multas para todo; querían que firmara un montón de papeles y yo no firmo papeles sin ningún abogado", dijo.

Spanic también comentó que el trato recibido por parte de las trabajadoras le resultó incómodo y consideró que fue discriminatorio: “Eso es xenofobia. Me sentí maltratada… Abuso de poder, abuso de autoridad. Unas mujeres de aduanas se estaban burlando de mí de una manera fea".

La famosa describió el incidente como una agresión por parte de las autoridades, ya que le retiraron el producto mientras observaba que a otros pasajeros de nacionalidades mexicana o estadounidense no se les revisaban las maletas o se les permitía pasar sin problemas.

“Mi hijo se puso nervioso porque yo tengo mi carácter. Yo no puedo firmar nada”, expresó Spanic, quien añadió que presentaría una denuncia.

“Yo no sabía que por comprar dos paquetes (de cigarrillos sin nicotina) que aquí no se venden vas a pagar 600 dólares. Es un robo”, concluyó.

¿Cuándo aplica el abandono de mercancía?

Según la Agencia Nacional de Aduanas de México, el abandono de mercancía expreso se aplica cuando el propietario manifiesta por escrito que dejará sus artículos si al ingresar mercancías distintas al equipaje, sin haberlas declarado, se incumplen los requisitos y formalidades aduaneras, o si el valor total de los artículos supera los 3 mil dólares o su equivalente en moneda nacional.

“Se procederá siempre y cuando el pasajero exprese su voluntad de abandono y pague la multa correspondiente”, indica la agencia.