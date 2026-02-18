Una foto que Gabriel Soto compartió en sus redes está dando mucho de qué hablar, comentarios, en su gran mayoría positivos, es lo que ha desatado una instantánea junto a la también actriz Geraldine Bazán, su exesposa y madre de sus hijas.

Gabriel y Geraldine eran una de las parejas más estables del medio del espectáculo, tras iniciar un romance en 2008, el cual mantuvieron al principio en bajo perfil, se convirtieron en padres de Elissa Marie un año después, para después recibir a Alexa Miranda en 2014.

En 2016 se casaron, y aunque su vida familiar parecía ir bien y con estabilidad, la separación llegó en medio de la polémica, pues Geraldine expuso que la actriz rusa Irina Baeva se encargó de que a través de indirectas muy directas, supiera que ella y Gabriel mantenían una relación.

Aunque Gabriel Soto e Irina Baeva mantuvieron una relación sentimental de casi seis años, y habían anunciado boda, se separaron en 2024 en medio de especulaciones de infidelidad por parte del actor.

Pese al escándalo, ambos han procurado mantener una relación respetuosa como padres, por el bienestar de Elissa y Miranda. Foto:Archivo.

Gabriel y Geraldine, juntos por sus hijas

Gabriel Soto se mostró orgulloso de sus dos hijas, en una foto junto a su exesposa Geraldine, el actor les dedicó un mensaje de amor en el que se muestra orgulloso por las jóvenes en las que se han convertido; este año celebraron el cumpleaños de ambas el mismo día.

"Hoy es cumpleaños de Elissa y el jueves el de Miranda y este año decidimos festejarlas juntas. Hijas, son nuestra vida entera y las AMAMOS con todo el corazón. Ya les he dicho todo lo que les deseo y estaremos SIEMPRE para ustedes y sobre todas las cosas!!! QUE GRAN ORGULLO ver las personas tan hermosas, nobles e inteligentes en las que se han convertido".

Aunque Gabriel Soto y Geraldine Bazán siempre han dicho que su relación será cordial por el bien de sus hijas, el volver a verlos juntos en familia han desatado comentarios que sugieren deberían de darse una nueva oportunidad como pareja.

"Qué bellos, ese matrimonio no debió romperse, son tan bellos juntos peeeero ya se ya me callo", escribió una cibernauta que se sumó a los buenos comentarios que está recibiendo la foto.

"¡Ay... Que vuelvan a estar juntos!", escribió alguien más.

