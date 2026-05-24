Una niña pregunta a su mamá cómo murió y otra mujer se quita un ojo como si nada. Suena dantesco, pero en realidad no son humanos, sino algo llamado Agente No Biológico Inteligente, creados para sustituir a quienes ya fallecieron y ayudar en el dolor de las familias.

“Es una historia situada en un futuro muy cercano, interesante por ver cuáles son los límites de la tecnología y a dónde llega lo humano, en dónde radica el alma que es contradictoria, corrompible”, reflexiona el actor Horacio García Roja de la serie de ciencia ficción Futuro desierto.

La producción está protagonizada por José María Yazpik y un reparto que incluye a Karla Souza, Ilse Salas, Flavio Medina y Natasha Dupeyrón.

La producción, que es dirigida por Lucía Puenzo (La caída) llegará a Netflix el próximo viernes.

A García Rojas (Diablero y Accidente) le toca ser un ingeniero chiapaneco, hablante del tsental, que justo tiene relación con una ANBI.

La serie inicia cuando un psicólogo (Yazpik) que carga con la muerte de su esposa, crea robots humanoides para ayudar en el dolor, hasta que hay visos de que comienzan a tener algo más que lo artificial.

“El protagonista es trasladado a un pueblo para poner a prueba a estos organismos para ver cómo interactúan”, cuenta el actor.

“Mi personaje es alguien que justo se dedica a checar y hacerles reparaciones a estos seres y, en algún momento, su mamá le dice que el alma es más compleja de lo que se cree, entonces es posible que esté pasando algo con ellos, que están desarrollando algo cercano a la bondad”, añade.

La serie se filmó hace tres años y hasta hoy tuvo salida. Para García Rojas es el momento adecuado para ello, en un momento en que la IA se ha apoderado de la vida humana y hay cosas que no se saben si son reales o no.

“También lo importante es que el personaje, siendo moreno y de afuera, no es el narco o el violento, sino alguien con una profesión importante y eso pasa en la vida real”, considera.

Futuro desierto cuenta en su reparto con el colombiano Andrés Parra (Pablo Escobar: el patrón del mal), Mauro Sánchez Navarro (Esto es Berlín), Yoshira Escárrega (El secreto del río) y Andrew Leland Rogers (Gringo hunters).

Es producida por Lucía y Nicolás Puenzo, habiendo sido filmada en locaciones de Chiapas, Oaxaca y la Ciudad de México.

En su momento, la misma Puenzo detalló a EL UNIVERSAL que es una serie que había planeado por años.

“Está situada en un tiempo distópico en México, a mí me gusta mucho ese género, soy lectora y espectadora de eso y estoy feliz de filmar algo así, para demostrar que no sólo debemos hacer comedias o dramas”.

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