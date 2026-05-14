Cannes.— Peter Jackson era un “inconsciente” que no sabía cómo enfrentarse al rodaje de El señor de los anillos y que se convirtió en un “ladrón de ideas” de sus colaboradores.

Entre las risas del auditorio, estos fueron algunos de los pequeños secretos que ayer desveló Jackson en el Festival de Cannes sobre la saga que le dio el éxito mundial y 17 Oscar.

“La industria de Nueva Zelanda nunca había hecho algo de esa magnitud y lo abordamos desde la inocencia, si hubiéramos sabido lo que nos esperaba, no lo habríamos hecho”, relató el cineasta ante una sala llena y entre cuyos asistentes estaba Elijah Wood, el protagonista de la saga.

“Me apoyé mucho en mis colaboraciones, en realidad, les robé las ideas. Elijah siempre estaba contento, su energía me ayudó mucho”, confesó.

En la charla, el realizador habló de sus películas pero también del futuro del cine. Se mostró convencido de que la IA “va a destruir el mundo”, pero no está en contra de esta tecnología.

“Es solo un efecto especial. No es diferente de otros efectos especiales”.

También anunció que está escribiendo junto a Fran Walsh un guion para realizar una nueva película de Tintín, aunque no será una continuación de la de Steven Spielberg de 2011.

No dio más detalles sobre si el filme estará basado en uno o varios de los cómics de Hergé y solo aseguró que será “una película real”.

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